SURDULIČANKA NA VRHU AFRIKE: Valentina se popela na Kilimandžaro

Kada smo se popeli, suze su mi tekle same od sebe. Savladali smo strah, bol i neizvesnost, priča Valentina Zareva

Valentina Zareva (53) iz Surdulice, nakon osvajanja najvišeg vrha Japana Fudžijame, a onda i vrha Evrope i Rusije, popela se i na krov Afrike - Uhuru pik, na 5.895 metara nadmorske visine na planini Kilimandžaro.



Ova hrabra alpinistkinja, koja se planinarenjem bavi dve i po godine, priča da je poslednja avantura u stvari uspon i silazak sa vrha najveće i najpoželjnije planine svih planinara i pustolova na svetu.



Lava i snegovi



Uspon na planinu Kilimandžaro organizovao je, kako ocenjuje Valentina, inače glavna i odgovorna urednica radija Gold, najbolji srpski planinar svih vremena Dragan Jaćimović, u ime kluba „Ikstrim samit tim“ iz Beograda.



Ekspedicija od 12 članova je 4. februara krenula preko Beograda i Istanbula do tanzanijskog grada Arusi od oko tri miliona stanovnika.

- Krenula sam na uspon koji je visinski poneo 2.000 metara sa temperaturnom razlikom od 40 stepeni. Noć u Horombu na 3.720 metara nadmorske visine bila je sve drugo, ali ne i noć za odmor. Smrzla sam se u vreći za spavanje. Nakon jednodnevne aklimatizacije do Zebrinih stena i natrag, sačekali smo zoru i tog 9. februara krenuli na Kibo.



Uspon do Kibo koliba na 4.720 metara propraćen je smenom vremena, padom temperature i vegetacijom koja nas više nije štitila od toplote, ali ni od zime... jer je nije ni bilo. Ostali smo usamljeni mi, Kili, kamenje i vulkanska lava... - priča jedna od retkih žena koja se popela na vrh Afrike. Nakon toga, ekspedicija je krenula ka Gilmans i Stela pointu, gde su dočekali izlazak sunca.- Kako je na vrhu? Teško je dati odgovor na to pitanje, suze su mi tekle same od sebe. Erupcija emocija. Savladali smo strah, bol, visinsku bolest, neizvesnost... i shvatili da je Hemingvej odlično prosudio rekavši da „Gospod nikad ne šalje čoveku ništa što ovaj ne bi mogao podneti“ - priseća se Valentina.Alpinisti su se 16. februara vratili u Srbiju, a svako je dobio sertifikat za osvojen vrh i nestvarno iskustvo za ceo život.

Autor: T. Stamenković