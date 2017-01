U nedelju pretežno sunčano, do pet stepeni, i u Beogradu temperatura u plusu Srbija 00:34, 15.01.2017. 0

Vetar će biti slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura kretaće se od minus devet do minus tri, a najviša dnevna od nule do pet stepeni Celzijusa. U toku noći predvidja se naoblačenje sa snegom prvo na jugozapadu Srbije.

U Beogradu će danas biti pretežno sunčano. Vetar će biti slab do umeren severozapadni. Jutarnja temperatura kretaće se od minus sedam do minus, a najviša dnevna oko tri stepena. U toku noći doći će do naoblačenja.

