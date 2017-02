UMIRU VIŠE NEGO LANI: Dodatni termini za sahrane na groblju u Nišu

Prema Mišićevim rečima, sahrane se i dalje zakazuju na pola sata ali umesto od 12 do 15 sati, sada se obavljaju od 11 do 15 sati.

"Broj smrtnih slučajeva u Nišu od početka godine povećan je za 25 odsto. Januara prošle godine obavili smo 143 sahrane, a januara ove godine 178", kazao je Mišić.

On je dodao da je, prema informacijama kojima raspolaže "Gorica", broj smrtnih slučajeva povećan u čitavoj Srbiji.

"Na sahranu se čeka u proseku dva dana od momenta kada je po zakonu moguće obaviti sahranu, a to je po isteku 24 časa od momenta kada osoba premine", istakao je Mišić.

Sahranjivanje na Novom groblju, rekao je Mišić, u zavisnosti od grobnog mesta košta od oko 40.000 dinara do preko 200.000 dinara. To komunalno preduzeće, podsetio je Mišić, narednih dana očekuje smanjenje broja radnika sa 194 na 129, po usvojenom planu reorganizacije. Prema Mišićevim rečima, za odlazak uz socijalni program do sada su se prijavila 33 radnika, a rukovodstvo "Gorice" pokušaće da jedan broj zaposlenih prebaci u druga gradska komunalna preduzeća, kako bi što manji broj ljudi ostao bez posla.

