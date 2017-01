VELIKI NOVAC ZA JAKO LOŠU HRANU: Gradonačelnica Smedereva nezadovoljna hranom u narodnoj kuhinji

"Najviše muslimana dobija obroke u narodnoj kuhinji, ali ne mogu da jedu hranu koja sadrži svinjetinu. Paštete koje dobijaju vikendom, menjali su za povrće na pijaci. Pri tom, ovo što pominjemo kao svinjsko meso, zapravo su komadi mesnog nareska, raskuvanog, nejestivog. Žao mi je što moram da upotrebim taj izraz za hranu, ali to što je tim ljudima davano je - odvratno", rekla je gradonačelnica.

Taj nedeljnik navodi da je lokalno rukovodstvo odlučilo da na licu mesta utvrdi stanje zbog pretpostavki da se prema poverenom poslu pripreme hrane za korisnike Crveni krst u Smederevu već duže vreme ne odnosi onako kako bi trebalo.

"Mesečno se izdvaja 3,5 miliona, još milion za PDV, pa vi vidite da je to na godišnjem nivou izmedju 50 i 60 miliona. Veliki novac se davao za jako lošu hranu. Sa Crvenim krstom više nećemo saradjivati kada je o Narodnoj kuhinji reč. To eksplicitno tvrdim, dokle god sam ja gradonačelnik", navela je ona.Gradonačelnica je rekla da je spremna da obavesti Crveni krst Srbije o svemu što je saznala tokom svoje posete. ; "To što će oni sada zvati novinare i pričati gluposti, to je njihova stvar", dodala je gradonačelnica.

