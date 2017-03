(VIDEO) DRAMATIČNA AKCIJA Hrabri Nišlija spasao mačku koja je pala sa ZGRADE, a sad se peo i na DRVO

Nenad je inače jedini član tima Animal rescue Serbia na jugu Srbije, koji spasava životinje na ovoj teritoriji.

Spasavanje slatke žute mace, koje se odigralo u četvrtak, mu je jedan od 12 slučajeva, koliko ih je imao od oktobra kada je položio ispit u ovom timu, do sada.

Akcija spasavanje se odigrala u Ulici Vojvode Mišića.

Nenadu ovo nije prvi put da spasava mačke. Nedavno je spasavao macu koja je pala s osmog sprata , s tim da se nekako na sredini zgrade zadržala na simsu, tako da je Nenad morao kroz jedan od prozora da izađe na sredinu zgrade gde ide oluk i stavi nekako macu u korpu. Uspelo mu je!

"Baš 31. decembra, za Novu godinu jedan pas se toliko prestravio od petardi da je pobegao od gazde i upao u šahtu. Pored tog, još dva psa sam vadio iz šahte. To je human posao. Sve je počelo kada sam svog psa odveo na dresuru za praćenje. Onda sam pomislio, kada pas može da pruži čoveku, može i čovek životinji", priča Nenad.

On dodaje da ima svu potrebnu opremu kao i da u sličnim slučajevima sve prijave idu preko ARS-a koji ga kontaktiraju i on odmah reaguje kako bi spasao životinju s nepristupačnog terena, a kaže da bi svakako to učinio i da je čovek u pitanju.

