(VIDEO) PRONAĐEN ČOVEK KOJI JE NESTAO PRE DVA I PO DANA: Živ bio u bunaru na -20

Marković Goran, njegov sused, našao je Jezdimira promrzlog u bunaru na periferiji sela. Jezdimir je proveo oko dva i po dana u bunaru dubokom oko 5 metara. Na temperaturama minus dvadeset stepeni Celzijusa bez hrane i vode.

Jezdimir Milić je izašao iz porodične kuće oko 10 časova u petak 06. januara sa namerom da ode do prodavnice kako bi kupio namirnice za Božić. Međutim, Jezdimir nije se vratio do kasnih sati. Njegov nestanak je prijavljen sutradan u subotu 7. januara. Nakon prijave nestanka policija je započela potragu međutim toga dana Jezdimir nije pronađen.

U nedelju 8. januara policija je nastavila potragu i izvršila obilazak svih puteva i ulica kao i vikendica u naselju Smoljinac.

Oko 13 časova Jezdimir sused Goran Marković je naišao na bunar pored koga je stajala torba sa namirnicama i iz koga su se čuli Jezdimirovi vapaji za pomoć.Markovićevim je odmah otišao do veterinarske stanice i zajedno sa veterinarom pozvao policiju. Sa policijom koja je u najkraćem roku stigla do centra sela gde ga je pokupila odvezao se do bunara u kojem se nalazio Jezdimir, koji se žalio na bol u stomaku. Nakon toga ubrzo je na lice mesta stigla i vatrogasna služba koja je izvukla Jezdimira iz bunara.

jezdimir Milić je prebačen u požarevačku Opštu bolnicu gde mu je dijagnostikovana hipotermija.

Prema Markovićevim rečima Jezdimir je slabijeg vida i nije u zavadi sa meštanima Smoljinca tako da ne sumnja da ga je neko ubacio u bunar, već da je zbog slabijeg vida upao u bunar.

(TPKNEWS/Sat Tv)

BONUS VIDEO: DRAMA U PODNOŽIJU GOLIJE

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Printscreen YouTube