VLADIČIN HAN: Jedino udruženje za zaštitu zmija u Srbiji

Ovo je slika samo za one s jakim želucem! U opuštenoj atmosferi krupni muškarac sa osmehom na licu naočigled novinara golim rukama uzima nekoliko zmija, kao da nema nikakvog straha od eventualnog ugriza.



Čovek koji vadi zmije zove se Vladica Stanković. Bavi se zmijama i ostalim gmizavcima već 15 godina.Kaže: „Zmija nikad ne napada ako je ne ugrozite.“ Osnovao je Udruženje za zaštitu gmizavaca i životne sredine „Poskok“ iz Vladičinog Hana. To je jedino društvo sa sertifikatom Zavoda za zaštitu životne sredine.



Nedavno je imao pune ruke posla: nedavno je u centru Vladičinog Hana, u dvorištu porodične kuće, ispod kamenja, pronađeno desetak zmija dužine od 50 centimetara do 1,80 metara. Srećom, radilo se o stepskom smuku, koji nije otrovan, ali oprez je uvek neophodan.



Sve više otrovnica



- Prošle godine u gradskim jezgrima u Vranju i Vladičinom Hanu bila je česta pojava poskoka, zmije otrovnice - navodi Stanković i dodaje da je udruženje angažovano na teritoriji čitave Srbije i da je on intervenisao i u Boljevcu, kod porodice Šimanović, gde je, kako kaže, bilo mnogo zmija koje je trebalo uhvatiti i vratiti u prirodno stanište.



- Zmije su bile u kući, skidali smo lamperiju sa zidova kako bismo došli do njih. Ali nema razloga za strah. Najvažnija je edukacija. Ljudi bi trebalo da znaju da same zmije nikad ne napadaju. One upozoravaju šištanjem kada čovek priđe blizu i kada ih ugrožava. Šištanjem ga upozoravaju da bi trebalo da se skloni. I smuk i poskok reaguju šištanjem. Zmija samo u samoodbrani zadaje ujed, a tada treba biti priseban i istisnuti otrov iz mesta ujeda - pojašnjava Stanković.



Stalno dežuraju



Prema njegovim rečima, samo u prošloj godini udruženje je imalo 63 intervencije. Trenutno su zmije u hibernaciji, a na proleće će se probuditi. Neke od zmija uhvaćenih u intervencijama su kod njega, a nakon merenja i obeležavanja biće vraćene u prirodno stanište.



Stanković napominje da su zmije zaštićena vrsta i u Srbiji i da nijedna životinja kao zmija ne može da očisti glodare, koji su prenosioci mnogih bolesti, zato su važne u lancu ishrane.

Pažnja

TRI VRSTE OTROVNIH ZMIJA U SRBIJI



Stanković otkriva da na jugu Srbije, u dolini Prohora Pčinjskog, postoje dve jedinstvene vrste zmija - četvoroprugasti smuk i šilac.



U Srbiji, prema njegovim rečima, ima deset vrsta zmija, od kojih su tri otrovnice - poskok, šarka i planinski šargan, sve ostale su neotrovne.

