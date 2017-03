VRŠNJAČKO NASILJE POTRESLO ALEKSINAC: Nokautirao osnovca zbog bureka

Trinaestogodišnji dečak, učenik OŠ „Vožd Karađorđe“ u Aleksincu, povređen je tokom tuče sa školskim drugom koja je izbila posle svađe zbog užine.



Dvojica dečaka su se pokoškala u pekari zbog prvenstva u redu za burek, a sukob je kulminirao pesničenjem i šutiranjem tokom kog je povređeni mališan dobio udarac nogom u glavu. Onesvestio se, pa ga je Hitna pomoć prebacila u nišku bolnicu.



Direktor škole Milan Veljković potvrdio je saopštio da je preduzeo sve mere koje su propisane u ovakvim slučajevima.

- Prema mojim saznanjima, to se desilo tokom školskog odmora između drugog i trećeg časa, kada su deca otišla do pekare. Kako sam čuo, kada je jedan od njih pao, drugi ga je šutnuo u glavu, posle čega je ovaj izgubio svest. Pritrčao im je nastavnik Nebojša Ćirić i povređenog mališana polio vodom kako bi ga osvestio. Odmah je pozvao i Hitnu pomoć, koja ga je prebacila do niške bolnice. U prisustvu roditelja obavili smo razgovor s maloletnikom koji je povredio dečaka, a obavestili smo i policiju. O daljim koracima odlučićemo nakon sastanka tima za prevenciju i suzbijanje vršnjačkog nasilja - kaže Veljković.



Povređeni dečak prebačen je na Kliniku za neurohirurgiju Kliničkog centra, gde je ustanovljeno da ima lakše povrede.

- Dečak je pregledan, nije bilo razloga za hospitalizaciju i on je nakon dijagnostike otpušten na kućno lečenje - rečeno je u ovoj zdravstvenoj ustanovi.



Policija je saopštila da je obaveštena o incidentu i da su preduzete sve mere i radnje iz njihove nadležnosti.

Centar za socijalni rad

POVREĐENI DEČAK JE NAŠ ŠTIĆENIK



Jasna Nikolić, direktorka aleksinačkog Centra za socijalni rad, saopštila je da je povređeni mališan njihov štićenik.

- On se već godinama nalazi u hraniteljskoj porodici. Dobar je đak i nije problematično dete. Odmah smo se uključili čim smo saznali za incident. Dečak je sada ponovo odveden kod lekara, sa njim su hraniteljica i naša ekipa. Još nismo dobili obaveštenje od škole o događaju, tako da ne znamo tačno šta se desilo.





MILICA MILOVANOVIĆ

