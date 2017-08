(VIDEO) SUBONOSNO DA NA NIŠVILU! Ovo su najdirljivije prosidbe koje je Srbija ikada videla

Nišvil bonus dan, koji je organizovan zbog nevremena kada nisu mogli da budu održani svi koncerti predviđeni za treće festivalsko veče, ostaće upamćen i po jednoj prosidbi.

Tokom nastupa benda „Very Naisse“ na Mejn stejdžu, član benda Marko pozvao je svoju devojku i pred brojnom publikom je pitao da li hoće da se uda za njega.

Odgovor je naravno bio "DA", te im je publika gromoglasnim aplauzom poželela sreću u braku.

Ovaj dirljivi trenutak nas je podsetio na neke od najboljih prosidbi u našoj zemlji. Šta ćete, možda nam je u ovim toplim danima, pored klime, ipak neophodno i malo romantike.

Nišvil nije jedini festival koji je ovog leta imao tu čast, te je i na Exitu, na Petrovaradinskoj tvrđavi, devojka isprošena na, malo je reći, vrlo maštovit i gotovo holivudski način...

Naime, dečko je zaprosio devojku na Dance areni, na video bimu je pisalo: "Anja, udaj se za mene".

Međutim, iz nepoznatog razloga se nisu pojavili ni on ni ona, pa se preko 80.000 ljudi pitalo šta je rekla Anja.

A gde je Exit tu je i Guča, a ništa manje nego u Novom Sadu i Lučani ugošćavaju navalu stranaca oduševljenih srpskom trubom. Tako je pre dve godine i jedan Slovenac baš na 55. Saboru trubača zaprosio svoju devojku iz Nemačke, a da priča bude lepša Lena Luiza Karl i Bojan Marković upoznali su se baš na Guči, godinu dana ranije.

“Upoznali smo se ovde na bazenu, na prošlom Saboru trubača, i to je bila ljubav na prvi pogled. Ja sam rođen u Ljubljani, ali moja mama je iz okoline Leskovca, a tata iz Vladičinog Hana, pa sam zamišljao da se venčam u Srbiji, zbog njih. I eto, to se obistinilo, a teško bismo se okupili dole na jugu, pa smo izabrali Guču. Počeo sam novi život, našao dobru partnerku i srećan sam zbog toga”, rekao je on.

Sportske manifestacije na prvi pogled možda nisu najidealnija i najromantičnija mesta za prosidbu, ali ovi momci su dokazali da je i to moguće.

Prošle godine, tik po završetku prvog poluvremena utakmice između Radničkog i Partizana na stadionu "Čair" u Nišu viđena je prelepa slika.

Jedan od navijača domaćeg tima, uz pomoć zvaničnog spikera, zaprosio je devojku.

Izabranica je bila prilično šokirana celom situacijom, ali je uz osmeh prihvatila ružu kao poklon od svog momka. Usledio je strastveni zagrljaj i poljubac, kao dokaz velike ljubavi, a publika je aplauzima nagradila mladi par.

Kada smo već pomenuli Partizan, ne bi bilo u redu da zapostavimo i glavnog rivala.

Takođe prošle godine, veliki navijač Crvene zvezde Nenad zaprosio je svoju devojku Jovanu na poluvremenu košarkaške utakmice sa Baskonijom.

Nenad je skupio hrabrost da pred 16.000 svedoka zaprosi svoju lepšu polovinu Jovanu i odgovor je naravno bio veliko ''da''.

foto: KK Crvena Zvezda

Ipak, nisu samo navijači ti koji vole da kombinuju ljubav prema klubu sa osećanjima prema lepšoj polovini.

Naime, fudbaler niželigaša iz Uba Darko Vićentić zaprosio je devojku posle utakmice na terenu bodren od saigrača.

Vićentić, inače policajac po profesiji, dotrčao je do izabranice svog srca, skinuo dres, a zatim i majicu na kojoj je pisalo: "Udaj se za mene".

A onda su se budući mladenci strasno poljubili.

Ovaj snimak na društvenim mrežema odgledalo je 150.000 ljudi!

Ovo su samo neke od prosidbi kojima rado svedočimo, a nadamo se da će ih u vremenima pred nama biti sve više.

(Kurir.rs)

(Foto: YT Printscreen/KK Crvena zvezda)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

ZAPROSIO JE DEVOJKU NA IVICI PROVALIJE: Najlepši trenutak u životu prekinula im je KATASTROFA!