Bariš Arduč – devojke su ljubile klupu na kojoj sam sedeo

Ipak, kao najveću sličnost sa likom koga tumači u seriji „Zaljubljeni neženja“, navodi to, da je zapravo skriveni romantik. I za razliku od svoje partnerke u seriji, kaže da nikad ne bi mogao da zbog novca glumi zaljubljenost: „Ne bih mogao. Ja sam savestan čovek, kada bih tako nešto uradio ne bih se osećao prijatno u odnosu na tu drugu osobu.“

foto: Promo

S obzirom da polako postaje glavni zavodnik u Turskoj, Bariš za sebe kaže: „Mislim da nema ništa loše u tome da neko drugi smatra da sam ja seksi. Ali ako čovek sam za sebe kaže: „Smatram da sam seksi“ po mom mišljenju, takav čovek ima ozbiljnih psihičkih problema. Niko ne gleda sam sebe u ogledalu i ne govori - Vidi me što sam seksi!“

foto: Promo

Laskava titula „najseksipilnijeg muškarca u Turskoj“ nije ga uobrazila: „Bio sam omiljen i tokom školovanja, ali nikada nisam smatrao da od toga treba da izvučem neku korist i da treba da se pravim važan. To je samo okolnost koja može dodatno motivisati čoveka.“ Naprotiv, atraktivni glumac prilično je stidljiv kada govori o seksualnosti: „Seksualnost je neizostavni deo svakog čoveka. Nije sramota pričati o toj temi. Ali ja sam odrastao u sredini gde jeste sramota pričati o tome. Zato ja ,verovatno, i ne pričam baš otvoreno o toj temi. Mislim da nije poželjno pričati o nečijem intimnom životu. Tu se često može pogrešiti. Intiman život je privatna stvar svake osobe.“

foto: Promo

Serija „Zaljubljeni neženja“ do sada je emitovana u nekoliko zemlja, i svuda je očarala publiku, a Bariš je postao apsolutna zvezda! A kako je postao slavan za vrlo kratko vreme, to je uticalo na njegov život: „Moja dnevna rutina je uglavnom bila vezana za sport. Ali sve se to promenilo za jedan dan. Dobijam sjajne reakcije od ljudi na ulici. U početku nisam primećivao veliku promenu, ali sada je sve to poprimilo velike razmere. Pre neki dan sam čuo da su neke devojke ljubile klupu na kojoj sam sedeo na setu. Da, lepo je kada imaš fanove, ali kada obožavanje postane tako preterano onda može biti zastrašujuće!“ Iako je na vrhuncu popularnosti, Bariš je vrlo prizeman, i ne razmišlja mnogo o prednostima koje donosi status „super zvezde“: „Smatram da je to moja sudbina, da imam sreće i uživaću dok bude trajalo. U suprotnom postoji opasnost da kad pomisliš „Uspeo sam!“, proradi ego i onda sve krene nizbrdo. Zato treba uživati u sadašnjem trenutku i uspomenama sa kojima živimo.“

Autor: Promo