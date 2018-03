SAMO U TRAVELLANDU: LUKSUZNA DOHA VEĆ OD 299€ I MOĆNI DUBAI VEĆ OD 339€! I to nije sve! Travelland daje dodatni popust i do 70€ po osobi do 15. marta!

Planirate putovanje? Proleće koje stiže može postati vrelo, i dobiti potpuno novu dimenziju! Dubai i Doha su postali pravi turistički giganti a priroda ih je blagoslovila toplom klimom tokom cele godine, prelepim dugačkim i širokim plažama sa najfinijim peskom, a kako se nalaze na obali zaliva, more je i te kako prijatno za kupanje. Međutim, ono što neodoljivo privlači turiste u ova dva grada jeste zapravo ono što je stvorila ljudska ruka. Zahvaljujući ,,Travellandu” Dubai i Dohu možete posetiti po veoma povoljnim cenama! A do 15. marta važe i posebni popusti uz koje možete uštedeti i do 70€!

Dubai, grad Ujedinjenih Arapskih Emirata koji se u poslednjoj deceniji ustoličio kao svetska prestonica luksuza i glamura, po mnogo čemu se razlikuje od svega što ste do sada videli i mogli da očekujete. Staro gradsko jezgro čuva duh prošlosti i istorije ovog podneblja, a ostatak grada koji je u ekspanziji je delo najboljih, najmaštovitijih i najkreativnijih arhitekata sveta. Nakon što se posetioci prvo upoznaju sa kulturno – istorijskim znamenitostima, u vidu muzeja, galerija i džamija, starih pijaca, utvrđenja i gradskih kvartova koji odolevaju novim trendovima, okreću se onome čega je Dubai zapravo i sinonim – luksuznim građevinama.

Samo neke od atrakcija ovog grada su: skijanje u pustinji, uživanje u pogledu sa najviše građevine sveta, Burdž Kalife, poseta čudesnoj cvetnoj bašti gde se nalaze čitave građevine napravljene od cveća, božanstvene plaže sa pogledom na gradske horizonte i još mnogo toga. ,,Travelland” vas u Dubai vodi po ceni već od 339€. Za sve one koji putovanje rezervišu do 15. marta ,,Travelland” je pripremio popust od 50€ po osobi a ako se odlučite na boravak duži od 7 noći popust je 70€ po osobi.

Susedna Doha, prestonica Katara, najbogatije zemlje na svetu, u turističkoj ponudi ne zaostaje za Dubaijem. Osim predivnih mogućnosti za kupališni turizam, kakve svi očekuju, u vidu bajkovitih i prostranih peščanih plaža, preko 300 sunčanih dana godišnje, toplog mora, kapital uložen u afirmisanje Dohe kao turističke destinacije i te kako se može videti na ulicama grada. Spoj istoka i zapada je zapravo moguć i izgleda fantastično, jer je u ovom gradu jednostavno sve podređeno tome da nikada ne bude dosadno. Ono što je zapravo najbolje kod ove egzotične destinacije, što vas od nje ne deli velika suma novca, a to vam omogućuje turistička agencija ,,Travelland” uz pomoć koje Dohu možete posetiti po ceni već od 299€. ,,Travelland” je i za Dohu pripremio dodatni popust od 50€ za sve one koji putovanje rezervišu do 15. marta a ako odluče da u Dohi ostanu 7 ili više noći taj popust je 70€ po osobi.

Turistička agencija ,,Travelland” je pripremila fantastične ponude za posetu ovim egzotičnim destinacijama koje obuhvataju mnogobrojne hotele iz kategorije četiri i pet zvezdica. ,,Travelland” organizuje svakodnevne polaske a u Dubaiju, ili pak Dohi, po vašem izboru možete ostati 5, 6, 8 ili 10 dana.

Svi ljubitelji tople klime, mora i peska ne bi trebalo da propuste ovu priliku, jer uz specijalnu ponudu koja važi za rezervacije do 15. marta, sa ,,Travellandom”, Dubai mogu posetiti po ceni već od 339€, a Dohu već od 299€ uz dodatne popuste i do 70€!

Zainteresovani mogu izvršiti rezervacije u turističkoj agenciji „Travelland“, na adresi Dobračina 43, u Beogradu a više informacija mogu pronaći na internet prezentaciji ove agencije http://www.travelland.rs/

