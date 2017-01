BEOGRAĐANI VOLE BMW, A ŠUMADINCI MAZDU: Ovo su najtraženiji polovnjaci u Srbiji

Domaći vozači najviše kupuju nemačke polovne automobile, obično biraju dizelaše proizvedene između 2000. i 2005. godine, i to one koji koštaju od 2.000 do 3.000 evra, pokazala je analiza portala Polovni automobili.



Iz godine u godinu „Folksvagen“, „Opel“, „Audi“ i BMW važe za brendove za kojima vlada najveće interesovanje, pa samo „Fijat“ i „Reno“ brane čast ostalih evropskih proizvođača. Na portalu Polovni automobili kažu da pojedini okruzi ne prate nužno ovakav izbor, pa Beograđani ipak najviše vole BMW, „mercedes“ i „audi“, a „mazda“ potpuno dominira u Moravičkom i Šumadijskom okrugu.



Cena automobila i registracije, kao i troškovi održavanja, igraju presudnu ulogu prilikom odluke koji polovni automobil kupiti.

- Cena je i dalje najvažniji faktor koji utiče na izbor automobila. Dakle, ljudi uglavnom voze polovne automobile koje mogu sebi da priušte, u manjoj meri one koje žele. Nakon novca potrebnog za nabavku samog automobila, presudnu ulogu prilikom odabira igraju cena registracije i troškovi održavanja - navode na portalu Polovni automobili.

http://chats.viber.com/kurir