DIZEL SE SMRZO: Sipajte aditiv pri ekstremnoj hladnoći

Kad smrzne dizel, nema (trenutnog) rešenja! Postoje, zapravo, samo dve opcije, koje su pritom i logične. Prva je da sačekate da spoljna temperatura pređe u plus, što može da potraje nekoliko nedelja, a druga je da automobil odšlepate do tople garaže.



Vlasnici automobila sa dizel-motorima proteklih hladnih sedmica u Srbiji suočili su se s najgorim noćnim morama. Iako mnogi prodavci goriva garantuju da se njihov dizel ne smrzava čak ni na minus 30 stepeni Celzijusa, to se pokazalo samo kao reklama, dok su motori pod haubom zamrli.



Kada je prekasno



Mitovi poput paljenja vatre pod motorom ili korišćenja fena su u slučaju zaleđivanja dizela beskorisni, kaže za Kurir Jovan Pokrajac iz jednog novobeogradskog auto-servisa.

- Pri veoma niskim temperaturama, nafta se pretvara u parafin, što za posledicu ima zaleđivanje. Proizvođači goriva, prema važećim propisima, moraju da obezbede da dizel ne mrzne do minus 10 stepeni, pa vozači pri nižim temperaturama obavezno treba da sipaju aditiv, koji se može kupiti na pumpama i u svim prodavnicama auto-opreme. Samo na taj način možete biti sigurni da se dizel neće zalediti - objašnjava Pokrajac. Što se antifriza tiče, dodaje, najbolje je pomešati stopostotni antifriz sa vodom, u odnosu dve trećine vode i trećina antiriza, što garantuje da neće smrznuti do - 30, dodaje sagovornik.

Pomoć prijatelja... Ako nafta zaledi, ni kablovi neće biti od koristi Nek se zagreje na leru



Što se tiče benzina, on teorijski može da se smrzne ukoliko temperatura padne na - 45 stepeni, što je nerealno na našim prostorima. Kad je reč o karoseriji, preporučljivo je skinuti so čim temperatura pređe u plus, mada su današnji materijali pocinkovani kod gotovo svih proizvođač, pa je verovatnoća oštećenja lima veoma mala.



Pokrajac preporučuje da pri ekstremnim temperaturama ostavite motor da radi na leru dva minuta, a kasnije ne treba prelaziti 2.000 obrtaja do postizanja radne temperature agregata.



Ne verglajte do iznemoglosti



Ukoliko se motor ne pokrene odmah ili za nekoliko sekundi, sačekajte još pola minuta, jer pre toga anlaser drastično raste. Nakon dugog i bezuspešnog startovanja motor može da presisa, a gorivo da stigne do katalizatora i ošteti ga.

Autor: Mladen Radulović,Foto: Shutterstock