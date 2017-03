KURIR U FRANCUSKOJ: Vozili smo električne smart modele

Sve tri verzije „smarta“ dobile su elektromotor, koji oslobađa 81 KS i 160 Nm, dok je autonomija i do 160 km

Nemački „Smart“ je proteklu godinu završio s najboljim rezultatom od kada postoji, a najvažnija novost za 2017. jeste elektrifikacija sva tri modela - „fortu“, „forfor“ i kabrioleta.



U kvalitete ovih četvorotočkaša sa električnim motorima uverili smo se tokom test-vožnje u prelepom Tuluzu i njegovoj okolini. Nažalost, kabriolet verzija nije bila dostupna, ali zato su „fortu“ i „forfor“ ostavili više nego ubedljiv utisak i s pravom poneli epitet najnaprednijih gradskih vozila današnjice.

Model za dvoje



„Fortu“ najnovije generacije, čiju smo verziju sa odličnim turbobenzinskim motorom imali prilike da isprobamo ranije u Kelnu, sada donosi novu dimenziju upotrebljivosti sa električnim motorom. Snaga iznosi 81 KS, maksimalni obrtni moment je 160 Nm, a kapacitet litijum-jonske baterije 17,6 kilovat-časova. Odziv na gas je momentalan (sporiji ukoliko je uključen EKO mod), a rad automatskog menjača odličan, pa ubrzanje deluje mnogo ubedljivije od fabrički navedenih 11,5 sekundi od 0 do 100 km/h. Maksimalna brzina iznosi 130 km/h, a autonomija s punom baterijom 160 kilometara, što je više nego dovoljno za najmanje nekoliko dana obavljanja svih potreba jednog prosečnog evropskog vozača, koji, prema statistici, prelazi 35 kilometara dnevno. S obzirom na dužinu od 2,695 mm i krug okretanja od svega 6,95 metara, izlišno je govoriti kako se „fortu“ snalazi u gradu. Cena u Nemačkoj je od 21.940 evra.

Model za četvoro



Verzija za četiri osobe „forfora“ znatno je praktičnija od manjeg modela, jer može prevesti više putnika i više prtljaga. Zahvaljujući većem međuosovinskom rastojanju, „forfor“ je udobniji i bolje reaguje na neravnine na putu, bilo da su u pitanju udubljenja, bilo ispupčenja. Uzevši sve to u obzir, ovaj odlični gradski mališa može da posluži i za duže destinacije. Pogon je isti kao u „fortu“ verziji, a performanse su neznatno slabije. Ubrzanje iz mesta do „stotke“ iznosi 12,7 sekundi, maksimalna brzina je takođe ograničena na 130 km/h, a autonomija s punom baterijom je 155 kilometara. Cena u Nemačkoj je od 22.600 evra.



Baterija

USKORO BRZI PUNJAČ U EU



Baterija se u SAD i Velikoj Britaniji uz pomoć „volboks“ punjača puni za dva i po sata, dok je u zemljama EU za to potrebno oko tri i po sata. Međutim, od jeseni će u Evropi biti dostupan brzi punjač pomoću kog će se za manje od 45 minuta baterija napuniti do 80 odsto, odnosno za 15 minuta punjenja autonomija se povećava za 40 kilometara. Inače, garancija na bateriju je osam godina, odnosno 100.000 pređenih kilometara.

Autor: Aleksandar Bečić