SADA SE KUPUJU AUTOMOBILI: Ovo su svi POPUSTI tokom Salona u Beogradu!

Čak i kada izvučete maksimalan popust, uvek od prodavaca pokušajte da dobijete dodatni poklon u opremi vozila! Podsetimo, više od 410 izlagača iz 30 zemalja, predstavili su 67 noviteta, 32 domaće premijere. Prisutna su 34 automobilska brenda i deset brendova proizvođača lakih privrednih vozila na 41.000 kvadrata u deset hala! Posetioci salona imaju prilike da vide superautomobile poput "rols-rojs gousta", "mercedes majbaha", "jaguara F-pejsa", zatim "golf" na struju...

Papreno skupe "zveri" na točkovima i dalje su lak zalogaj za naše tajkune, ali mnogo je bitnija prodaja "konvencionalnih" automobila.



Nova opel insignija zablistala na auto-salonu



Opel je otvorio svoj izložbeni štand u Hali 4 Beogradskog sajma, na kome posetioce dočekuje i jedna zanimljiva domaća premijera - Opel Insignia Grand Sport.

Opelov štand na 53. međunarodnom salonu automobila u Beogradu otvorio je u četvrtak direktor ovog brenda za Srbiju, Bugarsku, Makedoniju, Crnu Goru i Albaniju, Dragan Nenadović. Najveći deo njegovog govora odnosio se na novi Opelov top model - Insigniju Grand Sport koja je svetsku premijeru imala pre samo dve nedelje u Ženevi.

Kako su saopštili iz kompanije Opel, cena ove limuzine u Srbiji startuje od 20.080 evra.Nakon uspešne prve generacije „Evropskog automobila godine 2009.", koji je do sada prodat u više od 900.000 primeraka, nova Insignia Grand Sport bazirana je na kompletno novoj mehaničkoj plarformi.Međuosovinsko rastojanje je produženo za 92 milimetra, obezbeđujući na taj način prostraniji enterijer, na čemu će posebno zahvalni biti putnici na zadnjim sedištima.Ovo je takođe omogućilo dizajnerima da Insigniji podare nove proporcije - automobil je sada duži i niži, sa izduženom siluetom kupea i unapređenom aerodinamikom, sa koeficijentom otpora vazduha od samo 0.26.Među mnogobrojnim novinama je i pogon na sve točkove sa vektorisanjem obrtnog momenta, kao i novi osmostepeni automatski menjač.

Pored toga, Insignia Grand Sport dolazi sa mnoštvom savremenih tehnologija, koje vožnju čine bezbednijom, opuštenijom i udobnijom. Preuzevši kao osnovu poznati IntelliLux LED sistem adaptivnih matričnih svetala iz nove Astre, Opelovi inženjeri razvili su drugu generaciju IntelliLux LED farova za Insigniju.Ovi farovi su "brži" u automatskoj reakciji, precizniji i moćniji, a njihova duga svetla mogu da dobace do 400 metara. Takođe, tu je asistencija održavanja vozila u voznoj traci (Lane Keep Assist) sa automatskim korigovanjem upravljanja, novi „head-up" displej i kamera od 360o uz elemente visokog komfora poput AGR sertifikovanih premijum sedišta, grejanja prednjih i zadnjih sedišta, zajedno sa grejanjem vetrobrana...Posetioci će na Opelovom štandu u Hali 4 Beogradskog sajma imati priliku da vide gamu Opel vozila gde su, pored nove Insignije Grand Sport, izloženi nova Astra i nova Astra Sports Tourer, Meriva, Adam, Corsa, Mokka X i Zafira.U Hali 1 Beogradskog sajma Alfa Romeo je domaćoj publici predstavio dva automobila koji pripadaju potpuno novoj generaciji vozila ove marke.

Srpsku premijeru na aktuelnom salonu automobila u Beogradu u petak je imao Alfa Romeo Stelvio, prvi SUV u ponudi italijanskog proizvođača.Motorizacija ovog modela sastoji se od dve pogonske jedinice - 2.0 litarskog turbo benzinca sa 280 ks i 2.2 litarskog turbo dizelaša u varijantama sa 180 ks i 210 ks.

Na Alfinom sajamskom štandu izložen je model Stelvio 2.0 TB sa 280 ks First Edition, sa automatskim osmostepenim menjačem, a njegova cena je 49.990 evra.Pored ovog automobila, posetioci mogu da vide i limuzinu Giulia, sportski dvosed 4C i aktuelnu Giuliettu, a svi predstavljeni automobili su u karakterističnoj Alfinoj crvenoj boji.

Popusti u Fijatu do 4.000 evra

Najveći domaći proizvođač vozila fabrika „Fijat-Krajsler automobili" ove godine rešio je da po principu otkupa vozila i reciklaže odobri popuste od 1.000 do 4.000 evra.

Tako se čak tri automobila - „fijat 500", „fijat 500-L" , „fijat tipo" mogu kupiti po jedinstvenoj ceni za po samo 9.990 evra, a mesečna rata uz učešće može biti 99 evra. Italijanska kompanija želi da dođe do domaćeg kupca i zato nudi najniže cene u regionu.

„Prvi put 'Fijat' daje automobile 'fijat 500' na fabrički lizing. Platite 199 evra, mi sve radimo umesto vas, a vi samo sipate benzin i posle godinu dana, ako ne želite, možete da ga vratite. Možete to i posle dve godine, a sve vreme najma mi vam izdajemo račun koji možete staviti u troškove poslovanja. Kilometraža je neograničena", rekao je komercijalni direktor firme „Fijat automobili Srbija" Umberto Janučeli.Nemački proizvođač premijum automobila na ovogodišnjem auto-salonu u Beogradu izlaže gamu modela za srpsko tržište, a posebno mesto rezervisano je za četiri nova vozila - Mercedes E klase Coupe, Mercedes E klase All Terrain, Mercedes-AMG E43 i restilizovani krosover Mercedes GLA. Pored toga, posetioci će moći da vide i jedan superluksuzni ekskluzivitet - Mercedes-Maybach S klase.

Kao i svake godine, Mercedes tradicionalno izlaže svoje automobile u Hali 3 Beogradskog sajma. Dan uoči početka auto-salona u Beogradu, noviteti su prikazani predstavnicima medija.Posetioci će po prvi put na ovoj sajamskoj manisfestaciji moći da vide novi Mercedes E klase Coupe, kao i "kros" karavansku verziju Mercedes E klase All Terrain.Mercedes E klase Coupe debitovao je na sajmu automobila u Detroitu, u januaru 2017. Sa dužinom od 4.826 mm, novi model duži je za 123 mm od prethodne generacije E klase Coupe, dok je širina automobila povećana za 74 mm i sada iznosi 1.860 mm. Veća je i visina vozila (1.430 mm), i to za 32 mm.Međuosovinsko rastojanje poraslo je za 113 mm, na 2.873 mm, tako da nova E klasa Coupe nudu više prostora za 4 odrasla putnika u kabini nego ranije.

U početku, kupcima će biti na raspolaganju 4 verzije - tri benzinca i jedan dizelaš.Osnovni benzinac, Mercedes E200 pogonjen je 2.0 litarskim četvorocilindrašem koji razvija 184 ks (135 kW) i 300 Nm maksimalnog obrtnog momenta. Model E300 ispod haube ima benzinski motor iste zapremine, ali sa 245 ks (180 kW) i 370 Nm, a u vrhu ponude nalazi se Mercedes E400 4Matic sa 3.0 litarskim V6 bi-turbo agregatom snage 333 ks (245 kW), dok je maksimalni obrtni moment 480 Nm.Najslabiji benzinac od 0 do 100 km/h ubrzava za 7,8 s, E300 stotku dostiže nakon 6,4 s, a E400 4Matic za 5,3 s.Što se tiče dizalaša, kupcima će biti dostupan E220d, koji ispod haube ima četvorocilindarski 2.0 motor sa 194 ks (143 kW) i 400 Nm. Iz stanja mirovanja do 100 km/h E220d stiže za 7,4 s.Sve verzije su standardno opremljene 9G-Tronic automatskim menjačem sa devet stepeni prenosa.Mercedes E klase All Terrain na Beogradski sajam stiže nakon prošlogodišnje svetske premijere koja je održana na auto-salonu u Parizu.Zasnovan je na klasičnom karavan modelu, koji je dobio nove stilske detalje na karoseriji, povišeno odstojanje od tla i 4Matic pogon na sva četiri točka kao standardni deo opreme.Automobil je opremljen Mercedesovim Air Body Control sistemom oslanjanja, a u odnosu na običan karavan E klase, odstojanje od zemlje veće je i do 35 mm (u zavisnosti od režima vožnje). To znači da je maksimalni "klirens" vozila 156 mm.U početku je ovaj model dostupan samo sa 2.0 litarskim dizel motorom sa 194 ks (143 kW) i 400 Nm, koji je povezan sa devetobrzinskim 9G-Tronic automatikom. U ovoj konfiguraciji (E220d 4Matic), za ubrzanje od 0 do 100 km/h potrebno mu je 8 sekundi, dok je maksimalna brzina 232 km/h.Planirano je da tokom 2017. ponuda bude proširena sa verzijom E350d 4Matic, koja će ispod haube imati šestocilindarski motor.Pažnju ljubitelja moćnih mašina, svakako će privući Mercedes-AMG E43.Ovaj model zamišljen je kao auto koji će popuniti prazninu između "obične" E klase i ekstremnog Mercedes-AMG E63. Za pogon je upotrebljen 3.0 litarski bi-turbo V6 sa 401 ks i 520 Nm maksimalnog obrtnog momenta, dostupnog od 2.500 o/min.Isporučuje se sa 4Matic pogonom na sva četiri točka, a snaga se prenosi pomoću 9G-Tronic automatskog menjača.

Od 0 do 100 km/h automobil ubrzava za 4,6 s, dok je maksimalna brzina očekivano fabrički ograničena na 250 km/h.

Mercedes Maybach je od regularne S klase duži za 200 mm, tako da je ukupna dužina ovog automobila 5.453 mm, a međuosovinsko rastojanje čak 3.365 mm.

Zahvaljujući dodatnim centimetrima, pristup i prostor na zadnjim sedištima je na nivou najluksuznijh Rolls-Royce i Bentley modela.



Pežoove akcije i Auto godine 3008!



Kao što su ljubitelji Peugeot vozila navikli i ove godine na štandu u hali 1 biće izloženi najatraktivniji modeli iz game, a što je još važnije spremni su i specijalni sajamski uslovi kupovine.

Definitivno zvezda štanda će biti mnogosturki osvajač titula u poslednjih 5 meseci. Na lovorikama trostrukog trijumfa modela 3008 DKR, Peugeot 3008 je na sajmu u Ženevi odneo titulu za automobil godine "Car of the year" u izboru 58 novinara iz 22 zemlje. I pored 20 titula osvojenih širom kontinenta, u petak 17. marta ovaj model je svoju dominaciju potvrdio i u Srbiji osvojivši nagradu za automobil godine kao i za SUV godine u izboru čiji su žiri činili članovi Asocijacije automobilskih novinara Srbije.Pored ovog šampiona na podijumu za premijere biće još jedno SUV vozilo, ali sa 7 sedišta - novi 5008.Model koji je sve promenio osim naziva, stiže sa najnovijim i-cockpitom, nudi veoma široku modularnost uz elegantan i dinamičan dizajn.Za 11 cm duži od prethodnika i 19 cm od modela 3008, sa ukupnom dužinom od 4.64 metra, pruža vozaču i putnicima maksimalan komfor koji od njega svi i očekuju.

Svakako model koji je veoma zanimljiv za naše tržište dočekao je svoju novu verziju. Svi posetioci Sajma automobila imaće čast da premijerno vide novi Peugeot 301 i priliku da izaberu odgovarajući model sa velikog lagera.Putem finansijskog lizinga ovaj automobil je dostupan za 118 evra mesečno u Active paketu opreme sa benzinskim motorom.U okviru kampanje "Ima sve", uvoznik Euroimpex autogroup je pripremio puno iznenađenja i akcijske cene koje kupci mogu da iskoriste već sada, a ponuda se odnosi na konkretne pakete opreme sa uključenom metalik bojom.Najprodavaniji model, Peugeot 208 dostupan je za 114 evra mesečno sa 1.2 Puretech motorom u paketu opreme koji sadrži klima uređaj, ekran osetljiv na dodir, svetla za maglu, metalik boju, led dnevna svetla.Treći predstavnik SUV tima, gradski krosover , restilizovani 2008 takođe sa 1.2 Puretech motorom i opremom koja sadrži: klima uređaj, ekran osetljiv na dodir, svetla za maglu, metalik boju i kožni volan dostupan je za 150 evra mesečno.Kao predstavnik modela sa dizel motorom 308-ica sa 1.6 Hdi agregatom i 100 ks u paketu sa automatskom klimom, ekranom osetljivim na dodir, metalik bojom, svetlima za maglu i kožnim volanom, putem lizinga je dostupna za 172 evra mesečno.Za sva tri modela kalkulacije su date za 30% učešća, rok otplate od 72 meseca i NKS od 3,25%.I to nije sve, u hali 4 će biti izložena kompletna gama dostavnih vozila uključujući premijeru novog Experta kao i najnoviji model Traveller, dok će svi ljubitelji dvotočkaša u hali 7 moći da vide najnovije modele Peugeot skutera.

VW Up! od 7.990 evra

Na štandu VW-a posetioci mogu da vide najbrže verzioje Golfa - GTI, GTD i Golf R, kao i kompletnu električnu gamu vozila.

Folksvagen je dodatno snizio cene svojih modela koji su tokom čitave godine inače na akciji. Tako mali ali veoma upotrebljivi "up!" može da se nabavi već od 7.990 evra uz finansiranje preko Porše mobilitija, odnosno za hiljadu evra više za keš.

Auto magazin Srbija Sajam Beograd 2017 Porsche SCG štandSlično je i sa "polom", koji sa 1,0 benzincem od 75 "konja" uz finansiranje košta 8.990 evra, odnosno hiljadu više za keš. To je do sada najniža cena za "polo", baš kao i za "pasat", koji je hiljadu evra jeftiniji u odnosu na standardne akcijske cene.Auto magazin Srbija Sajam Beograd 2017 Porsche SCG štandSa 2,0 TDI motorom od 150 KS i bogatim "komfortlajn" paketom opreme preko Porše mobilitija košta 23.990 evra. SUV model "tiguan" po istom principu može da se nabavi već za 24.490 evra.Auto magazin Salon automobila Beograd 2017 049Premijerno je izložen potpuno novi VW Golf i to u svim verzijama, što predstavlja posebnu atrakciju za sve posetioce. Osim bazne verzije koja je oizložena ispred sajamske hale, glavnu poziciju zauzimaju "golf GTI", "golf GTD" i najbrži "golf R sa 310" konjskih snaga.

Ford, Volvo i Infiniti pod kupolama Beogradskog sajma



Prvi put pred publikom u Srbiji biće predstavljen Ford Focus RS sa 350 ks, kao i SUV vozila Edge i EcoSport, zatim Volvo V90 i V90 CC i novi modeli u ponudi Infinitija - atraktivni kupe Q60 i krosover QX30.

Na predstojećem, 53. međunarodnom salonu automobila, koji se od 24. marta do 2. aprila održava u Beogradu, brendove Ford, Volvo i Inifiniti predstavlja Grand Motors koji najavljuje veliki broj premijera i bogatu sajamsku ponudu automobila.

Najviše eksponata biće na štandu Forda, u Hali 1 - čak 12 automobila, među kojima su tri modela koja u Srbiji debituju upravo na ovoj manifestaciji. U izložbeni prostor na Beogradskom sajmu stiže atraktivni Ford Focus RS, koji dobija snagu od tehnološki najmodernijeg 2.3 EcoBoost benzinskog motora sa 350 ks.Prvi put pred publikom u Srbiji pojavljuje se i Ford EcoSport, automobil u klasi malih SUV modela. Sajamski primerak opremljen je 1.5 benzinski

m motorom sa 110 ks. Sa paketom opreme Trend, EcoSport će biti ponuđen po ceni od 15.990 evra.Na Beogradski sajam stiže još jedan novi model, ne samo na srpskom, već i evropskom tržištu - Ford Edge, veliki SUV, nastao u SAD, a posebno prilagođen kupcima na Starom kontinentu.Za razliku od severnoameričkog, za tržišta u ovom delu sveta opremljen je ne samo benzinskim, već i dizel motorima, pa je otuda u izloženom vozilu 2.0 TDCi sa 210 ks, koji je uparen sa automatizovanim menjačem Powershift. Edge u Beogradu debituje sa najprestižnijim paketom opreme - Titanium i pogonom na sva 4 točka. Početna cena za ovaj model je 44.000 evra.Na Fordovom štandu će biti i drugi, aktuelni modeli - Fiesta 1.25 Trend, Fiesta 1.0 EcoBoost/125 ks Titanium, Focus 1.0 EcoBoost/100 ks Trend, Focus 1.5 TDCi/120 ks Business sa 4 vrata, C-MAX 1.0/100 ks Business, nova Kuga 1.5 EcoBoost/150 ks Trend sa pogonom na prednje točkove, Mondeo 2.0TDCi/180 ks Powershift Vignale sa 4 vrata i S-MAX 2.0TDCi/150 ks Titanium.

Za sve putničke modele potencijalnim kupcima se nudi mogućnost beskamatnog kreditiranja do 48 meseci, kao i beskamatni lizing do 36 meseci. U Grand Motorsu naglašavaju da su za eksponate ali i vozila koja nisu izložena, pripremljene atraktivne sajamske cene, znatno niže od redovnih.U Hali 4 biće izložena Fordova laka komercijalna vozila, a zainteresovanima za "dostavnjake"" skreće se pažnja na putničko-teretne, takozvane N1 verzije, za koje je, kao i za klasične komercijalne modele, PDV povratan.Među eksponatima iz kategorije N1 biće Focus 1.5 TDCi/95 ks Trend sa 5 vrata (s početnom cenom od 10.200 evra+PDV) i Transit Connect Kombi 220 SWB 1.5 TDCi/100 ks Trend, sa akcijskom cenom od 13.990 evra+PDV.Inače, sa N1 papirima nude se i modeli iz familija C-MAX i Kuga. Na istom štandu biće izložena i Fiesta VAN 1.5 TDCi/75 ks Trend sa 5 vrata (cena za ovaj model startuje od 8.490 evra+PDV); novi Ranger sa dvostrukom kabinom 2.2 TDCi/160 ks XLT sa pogonom na sva 4 točka (akcijska cena 23.550 evra+PDV); Transit Courier Van 1.0 EcoBoost/100 ks Trend (cena kreće od 10.990 evra+PDV) i Transit Custom VAN 310 L2 2.0 TDCI/105 ks Ambiente (sa početnom cenom od 16.490 evra+PDV).Generalni uvoznik, distributer i prodavac Fordova izložena, kao i sva druga laka komercijalna vozila nudi po specijalnim uslovima finansiranja - na beskamatni lizing do 36 meseci.U istoj, Hali 4, Grand Motors predstavlja i svoju ponudu u premijum segmentu. Na štandu kompanije Volvo domaću premijeru imaće najsvežiji modeli u ponudi ove marke - karavan V90 i njegova "kros kantri" verzija V90 Cross Country.Pored dva debitanta, na istom mestu biće izloženi još i S90, XC90 i V60 CC. Specijalno za sajam u Beogradu, pripremljene su promotivne cene za većinu modela u ponudi, koje su u proseku niže i do 15 odsto.Tako se po sniženim cenama nude V40 D2 EDITION (21.990 evra), V60 CC D4 AWD (35.990 evra), S60 CC D4 AWD Inscription (44.900 evra), V90 D4 AWD R Design (56.900 evra) i XC90 D5 AWD Momentum+ (59.900 evra).U "komšiluku" će biti i štand s Infiniti automobilima.U Beograd je ova kompanija poslala dva premijerna modela - kupe Q60 i krosover QX30. Pored ta dva vozila, na štandu će biti i Q30 i Q70, dok će model Q50 zainteresovani moći da pogledaju u Infiniti izložbeno-prodajnom salonu na Novom Beogradu.I za automobile Infiniti pripremljene su promotivne cene, pa tako model Q70 2.2d PREMIUM košta 39.900 evra (sa uključenim redovnim održavanjem), dok se sve verzije iz familija Q30 i Q50 tokom 53. auto-salona u Beogradu nude sa 10% popusta.

Renault ima potpuno obnovljenu i mladu gamu vozila koju na ovogodišnjem sajmu upotpunjuje model Novi Koleos.

Novi Koleos se bitno razlikuje od svog prethodnika, najviše po dimenzijama karoserije. Hrabro zakoračivši u D segment, Koleos mišićavog izgleda, i u velikoj meri kopiranog ˝lica˝ sa drugih modela Renaulta, nastupa u klasi sestrinskog Nissana X-Trail. Početak prodaje se očekuje krajem leta.

Pored Koleosa Renault na ovom sajmu još izlaže modele:Clio koji startuje sa cenom od 9.990 evra, Novi Megane koji dolazi po ceni od 13.490€, Megane Grandcoupe po ceni od 13.990€, te Captur i Kadjar.Na 53. Međunarodnom salonu automobila u Beogradu, Audi kao jedan od predstavnika premijum klase izlagaće svoje modele u izložbenom prostoru hale 5. Audi je pripremio dve premijere - novi Q5 i novi A5 sportback. Ono što će ulepšati ugođaj svim ljubiteljima brzih automobila biće izloženi modeli TT RS Roadster i R8 Coupe V10+, opremljeni najsnažnijim motorima.Poseban deo Audi ponude čine njegovi Q modeli koji su opremljeni quattro pogonom. Da zaokruži ponudu ovih modela snagu i karakter pokazaće i SQ7 kao najsnažniji.

Izloženi model Audi Q5 sport 2.0 TDI quattro Stronic 140 kW. Ovaj motor raspolaže sa obrtnim momentom od 400 Nm. Ubrzanje 0 - 100 Km/h iznosi 7,9 s a maksimanlna brzina je 218 Km/h .

Novi A5 sportback

Na sajmu će takođe biti izložen model A5 sportback 2.0 TDI quattro S-tronic 140 kW. Motor raspolaže sa 190 ks i obrtnim momentom od 400 Nm a opremljen je 7 stepenim menjačem sa duplim kvačilom. Maksimalna brzina iznosi 235 Km/h a ubrzanje 0 - 100 Km/h postiže za 7,4 s. Pored navedene kombinacije motora i menjača, u ponudi je široka lepeza benzinskih i diesel motora u rasponu snage od 150 ks pa do 354 ks (S model)

TT RS Roadster

Izloženi TT RS Roadster model ima novi 5-cilindrični motor - 2.5 TFSI 294 kW (400 ks) i obrtni moment od 480 Nm , opremljen automatskim menjačem sa duplim kvačilom sa 7 brzina. Max brzina - 250 Km/h (opciono 280 Km/h). Ubrzanje 0 - 100 Km/h - 3,9 s (3,7s TT RS Coupe)

R8 Coupe V10 plus

Na sajmu će biti izložen R8 Coupe sa 5.2 V10 FSI motorom od 610 ks i 560 Nm obrtnog momenta, opremljen automatskim menjačem sa duplim kvačilom sa 7 brzina. Ubrzanje 0-100 Km/h za 3,2 s i Max. Brzinom od 330 Km/h

Audi je pripremio raznovrsnu ponudu povoljne kupovine kroz pakete opreme koji uvek čine velike benefite za klijente i zanimljive pakete finansiranja u saradnji sa Porsche Mobility. Izdvojićemo tri najinteresantnije ponude.

Model A6 2,0 TDI S-tronic 150 ks za 41,990 eur opremljen bussines paketom opreme koji čini -MMI Navigacija+, komforni ključ, automatski klima uređaj sa 4 zone, parking senzori napred i pozadi, grejači prednjih sedišta i još mnogo toga.

Modeli A4 - sa uštedom do 12.000 eur u zavisnosti od paketa dodatne opreme

Model A3 limousine 1,6 TDI po ceni od 19.990 eur opremljen sa automatska klima, grejači sedišta napred, parking senzori pozadi, tempomat, brod kompjuter, 16" aluminijumske felne, sportski kožni multifunkcionalni volan i još mnogo toga.



BMW prvi put sam u Hali



BMW Srbija se prvi put predstavlja publici u posebnoj Hali 2A, gde je na prostoru od 2.900 kvadratnih metara izloženo čak 30 vozila - kompletna gama BMW i MINI modela za naše tržište.

Na ovogodišnjem auto-salonu premijerno je prikazan segment vozila na električni i hibridni pogon - BMW i3 i BMW i8, koji se po svim karakteristikama razlikuju od bilo kog drugog BMW-a.Prema aktuelnim procenama auto-industrije, električna vozila predstavljaju najbrže rastući segment, sa najizvesnijom perspektivom.Globalni plan BMW-a je da do 2020. godine svaki BMW model u gami postoji i u hibridnoj ili električnoj varijanti.Odmah nakon premijere na sajmu automobila u Ženevi, u Beograd su stigli i restilizovani BMW modeli Serije 4, Gran Coupe i Cabrio, kao i poseban gost, po prvi put u Srbiji - superluksuzni Rolls Royce Ghost.

Škoda kodijak i tradicionalno veliki popusti

Velika premijera sajma biće nova "škoda kodijak" (Škoda Kodiaq), veliki SUV koji je dobio ime po mrkom medvedu sa Aljaske

Uvoznik Škode, kompanija Autočačak odmah je pripremila akcijske cene, tako da će "kodijak" sa 1,4 TSI motorom od 125 KS i šestostepenim menjačem moći da se nabavi već za 19.900 evra, što je sniženje od 2.300 evra u odnosu na zvaničan cenovnik.

Goca Tržan na štandu Škode

Auto magazin Salon automobila Beograd 2017 010Za taj novac dobija se klima-uređaj, kožni volan i ručica menjača sa komandama ozvučenja, sedam vazdušnih jastuka, elektro-podizači prednjih i zadnjih prozora, retrovizori sa elektro-preklapanjem i grejanjem, maglenke, indikator pritiska u pneumaticima, start-stop sistem, tempomat, grejane prskalice za pranje vetrobrana i krovni nosači.

Posetioci sajma mogu da vide i sve druge modele Škode, među kojima je premijerno izložena i redizajnirana "škoda oktavija" u hečbek i karavan verziji.

Novi Hyundai i30

Nova generacija modela Hyundai i30 pretpremijerno je predstavljena na konferenciji za medije na sajmu automobila u Beogradu.



Treća generacija Hyundaijevog hečbeka je automobil koji u potpunosti nosi DNK ovog brenda, kažu u južnokorejskoj kompaniji.

Inženjeri razvojno-tehničkog centra Hyundai Motor Europe u Nemačkoj, poboljšali su dinamiku vožnje modela i30 uz rigorozan program testiranja širom Evrope, uključujući i ispitivanja na čuvenoj stazi Nirburgring "Nordšjafe".

Motorizacija novog i30 obuhvata tri benzinska i tri dizel motora. Osnovni benzinac je atmosferski četvorocilindarski 1.4 litarski agregat sa 100 ks i 134 Nm. Sledi trocilindarski turbo motor od jednog litra, koji proizvodi 120 ks i 170 Nm, a u vrhu ponude benzinaca je 1.4 T-GDI turbo jedinica sa 4 cilindra, 140 ks i 242 Nm.

Dizelaše predstavlja 1.6 DOHC motor sa 16 ventila, dostupan u tri verzije. Najslabiji isporučuje 95 ks i 280 Nm, zatim tu je varijanta sa 110 ks i 280 Nm, i najsnažnija verzija sa 136 ks i 300 Nm.Nakon srpske pretpremijere, Hyundai i30 se tokom proleća očekuje i na našem tržištu, a cene još nisu formirane.

Ferari na štandu SAT media grupe

Najjeftiniji auto na Sajmu: Lada granta košta 7.250 evra

http://chats.viber.com/kurir

Autor: EPK