STIŽE SAJAM: Salon automobila od 24. marta do 2. aprila

Više od 410 izlagača iz 30 zemalja, 67 noviteta, 32 domaće premijere, 34 automobilska brenda i deset brendova proizvođača lakih privrednih vozila biće predstavljeni na 53. po redu Međunarodnom sajmu automobila u Beogradu od 24. marta do 2. aprila na 41.000 kvadrata u deset hala! Posetioci salona videće i superautomobile poput „rols-rojs gousta“, „mercedes majbaha“, „jaguara F-pejsa“, zatim „golf“ na struju...



Osim automobila, moći ćete da vidite najnovije motocikle, bicikle, hibridna vozila, električna, nova bezbednosna rešenja i novitete u pratećoj automobilskoj industriji! „Opel“ odmah posle Ženeve parkiraće najnoviju „insigniju“, „Alfa“ predstavlja novi SUV „stelvio“, „Pežo“ će ponosno pokazati auto godine u Evropi i Srbiji, model 3008... Na „Fijatov“ štand stiže „abart 124 spajder“, „Mercedes“ će u Hali 3 predstaviti modele nove E-klase kupe i osveženi GLA, a „Ford“ će prvi put izložiti „ekosport“ i „ka+“.



„Audi“ izlaže „A5 kupe“ i „A5 sportbek“, zatim mali krosover Q2 i veći Q5. „Sitroen“ predstavlja novi C3, a BMW će se pohvaliti svojim električnim automobilima „i3“ i „i8“, ali i novom serijom 5.



„Hondina“ premijera je novi „sivik“ i supersportski NSX (automobil sa četiri motora - tri elektromotora i jednim benzinskim).



Izbor za mis salona zakazan je za 27. mart u Hali 1, a pored toga, Nacionalna vozačka akademija NAVAK svakodnevno će demonstrirati sisteme za povećanje bezbednosti vozila u atrijumu između hala 2 i 3!



Femili dej u četvrtak

RADNO VREME OD 10 DO 20 SATI



Kapije sajma otvaraju se u petak, 24. marta u 10 sati, a radno vreme je od 10 do 20 časova svakog dana, osim u nedelju, 2. aprila, kada sajam radi do 19 časova. Cena pojedinačne ulaznice je 300 dinara, grupne 200 dinara, a grupne za đake i studente 150 dinara! Parking se plaća 100 dinara po započetom satu. Poseban sajamski poklon posetiocima je „femili dej“, koji je zakazan za četvrtak, 30. mart, kada će biti omogućena porodična poseta po ceni ulaznice za celu porodicu od 500 dinara.