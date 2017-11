NIKAD RANIJE NISAM VIDELA TAKO JASNO: Za „tren oka“ ponovo progledala

„Videla sam svetlost, boje i slova... Nikada ranije nisam videla tako jasno. To može da shvati samo neko ko je ceo život bio kratkovid. Ja sam bukvalno progledala, priča Mira Vujasinović (68) kako se osećala kada su joj, sedmog dana posle operacije katarakte, skinuli gazu sa oka.

Bila je, kaže, više nego iznenađena. Došla je u Bel Medic sa dioptrijom minus 4 i kataraktom na oba oka.

Razlika između operisanog oka, sa kog je skinuta i katarakta i dioptrija, i oka koje nije operisano bila je ogromna.

- Koliko sam bila presrećna što na jedno oko vidim kristalno jasno, kao nikada u životu, toliko mi je bilo nezgodno da gledam jer je na drugom oku ostala dioptrija. Tada mi je bilo jasno zašto mi je dr Maja Škuletić, oftalmolog, još na prvom pregledu objasnila da bi trebalo da operišem oba oka, jer se operacijom katarakte skida i dioptrija. Odmah na prvoj kontroli sam zakazala operaciju i za drugo oko – priča Mira, inače dugogodišnji pacijent Bel Medica.

foto: Promo

Kako se to u Bel Medicu praktikuje, Mira je pred operaciju dobila detaljna uputstva. Znala je da prvo treba da uradi kompletne laboratorijske analize, kao i pregled interniste sa EKG-om.

- A i sve što mi je palo na pamet mogla sam da pitam. Mnogo znači kad lekar ima strpljenja da vam se posveti i sve vam objasni. Manje me je strah kad znam šta me čeka, a Bel Medic volim baš zato što nema iznenađenja.

Sama operacija je, nastavlja Mira, trajala kratko, manje od deset minuta.

- Imala sam osećaj kao da mi neko sve vreme sipa vodu u oko. Ništa me nije bolelo. To je neka anestezija koja se sipa u vidu kapi, pa me ni ubod nije boleo. Pritom sam sam sve vreme bila budna, mogla da pričam sa hirurgom. Kući sam otišla sat vremena nakon operacije.

U međuvremenu, Mira je operisala i drugo oko. Sve je prošlo isto kao i prvi put.

- Sad vidim perfektno! Bacila sam sve naočare za vid i preporučujem svakom ko ima ovaj problem da dođe u Bel Medic jer ono što sam ja doživela želim da prenesem i drugima sa istim problemom kako bi „progledali“.

Pogledajte šta o svemu kaže doktor Miroslav Stamenković

Kurir

Autor: Foto: Promo