ANDREA (36) BILA JE NA KORAK DO SMRTI: Lekari joj dijagnostikovali alergiju pa prehladu, a ono što je zaista bilo ostavlja snažnu poruku!

Naime, ona se ranije javljala lekarima, ali oni bi su joj dijagnostikovali alergiju, zatim prehladu, pa i "tečnost" u uvetu. Kako simptomi nisu prestajali, Andrea je odlučila da potraži drugo mišljenje.

Na pregledu kod specijaliste ispostavilo se da je to glasno zujanje, zapravo, pulsiranje krvnih sudova.

Gospođica Sajron saznala je da je rođena sa arteriovenskom malformacijom u mozgu. Ovo skupljanje krvinih sudova može da izazove veliku krvarenje u mozgu, krvni ugrušak ili moždani udar, koji bi se završili fatalnim ishodom za nju.

Andrea je, srećom, na vreme operisana i lekari su uspeli da joj spasu život.

Ona sada želi da podigne nivo svesti, da bi drugi ljudi znali da prepoznaju simptome, jer je to, bukvalno - sat koji otkucava trenutke do smrti.

foto: Profimedia

"Mogla sam da imam fatalni moždani udar. Jezivo mi je da pomislim koliko sam bila blizu toga da umrem. Zato sam veoma srećna što sam danas živa", kaže glumica.

Andrea je u početku mislila da se u njenom uvetu čuje voda i da je samo pokupila neku prehladu. Ali, ubrzo je poslušala svoj instinkt da je stvar ozbiljna i insistirala na drugom mišljenju. To joj je spasilo život.

"Odveli su me na skener i videli da imam senku iza desnog uveta. Kasnije su na magnetnoj rezonanci utvrdili da imam arterovensku malformaciju", navodi glumica.

Njoj su u toku zahvata ubrizgali oniks, embolišući materijal, koji zatvara izdeformisane veze između vena i arterija. Operacija je trajala oko četiri sata i uspešno je završena.

foto: Profimedia

Činjenica da, ne samo vi, već i vaši voljeni mogu nestati za nekoliko sekundi od jedne takve bolesti promenila je Andrein pogled na život.

"Treba ga živeti bez kajanja, jer je sve što imamo "danas", a "sutra" nikome nije obećano. Moramo da slušamo svoja tela, simptomi su ponekad poziv na buđenje, a niko ne poznaje bolje vaše telo od vas samih", naglašava Andrea, koja je preživela i rak u prošlosti.

Šta je arterovenska malformacija?

Arteriovenska malformacija preusmerava krv od normalnog moždanog tkiva što čini da krv teče od arterija do vena.

Od ovog oboljenja pati dve do pet hiljada osoba - što je manje od 1% populacije - i češće se javlja kod žena. Ako se ne leči u 10 do 15 odsto slučajeva vodi do trenutne smrti, u 20 do 30 odsto ljudi završe sa oštećenjem mozga.

foto: Profimedia

Simptomi su slabost u rukama i nogama, poteškoće u govoru, vidu i pamćenju.

Bolest je najčešće nasledna i ljudi se sa njom rađaju.

"Najbolje je pratiti hormone, jer su oni u uskoj vezi sa stresom, koji je okidač. Zato, na primer, u toku puberteta ili trudnoće kada dolazi do velike promene u hormonima, opasnost od eskaliranja ovog deformiteta raste", navodi neurohirurg Lukas Elijovič.

U zavisnosti od toga gde je lokalizovana, arteriovenska malformacija se drugačije tretira.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/dailymail.co.uk)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Mala, slatka, zdrava jagoda: Najzdravija hrana za srce koja usporavaju starenje (VIDEO)