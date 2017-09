REAGUJTE NA VREME: Ako imate ove promene sa zdravljem, znači da jedete previše mesa

Proteine možete uzimati u tom slučaju iz drugih namirnica i osećati se bolje. Ovo je deset znakova da vaše telo ne podnosi meso najbolje i da ga jedete previše.

1. Dehidracija - Jedemo li puno mesa telo će početi sagorevati vlastite rezerve masti razbijajući ih na male komadiće - ketone. Povišena količina ketona u organizmu utječe na povećani rad bubrega koji troše mnogo vode. Rezultat ovog procesa je dehidracija.

2. Umor i vrtoglavica - Velika količina proteina može uzrokovati osećaj umora. Iako se može povremeno pojavljivati, stručnjaci drže da je to direktna posljedica smanjenog unosa ugljenih hidrata. Ako vas uz to prati žgaravica, to je jasan znak da vaše telo ne podnosi najbolje meso i da mu treba dugo vremena da ga preradi. Osjećate li se loše nakon mesnog ručka na poslu i to vas ometa u radu, radije zamenite meso s laganijim ručkom.

3. Nadutost - Primetite li da ste se naduli nakon mesa, to je jasan znak malapsorpcije i da telo ne uspijeva preraditi tu namirnicu kako treba. Osećate li se loše nakon jedenja mesa, pokušajte ga izbaciti na kratko vreme kako biste videli hoće li vam biti bolje.

4. Glavobolja - smanjeni unos ugljenih hidrata može izazvati i glavobolje, a glavobolje se pogoršavaju sve većom razlikom između unosa ugljenih hidrata i proteina.

foto: Profimedia

5. Lupanje srca - odnosi se na jak, nepravilan ili ubrzan srčani ritam kojem je, između ostalog, uzrok i previše proteina.

6. Kamen u bubregu - Unosom proteina kroz crveno ili belo meso u organizam, unosimo i povećanu količinu dušika. Posledica je stvaranje viška kalcijuma koje telo pokušava izbaciti kroz bubrege.

7. Slabost - Jedna klinika upozorava da se smanjenim unosa ugljenih hidrata i povećanim unosom proteina otežava rad mišićnoj masi u telu i da se pritom stvara opći osećaj slabosti.

8. Zatvor - S povećanim unosom proteina u telo, telo teže razgrađuju proteine, stolica je tvrđa i lakše nastaje zatvor. Osim toga, zatvor mogu prouzrokovati i komadi crvenog mesa koji su bogati masnoćom. Mastima treba puno više da se razgrade, ali katkad uzrok kod nekih može biti i visoka količina gvožđa u mesu.

9. Proliv - Druga krajnja nuspojava prečestog jedenja mesa i mesnatih proizvoda je i proliv.

10. Loš zadah - Znak je da vaše telo teško prerađuje meso. Ako se meso ne može dobro probaviti, to će uticati i na vaš dah ali i na ostale telesne mirise.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/Avaz, Foto: Profimedia)