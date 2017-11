OPREZ AKO UZIMATE OVE LEKOVE: Dugotrajna upotreba može dovesti do raka želuca!

Dugotrajna upotreba popularnih lekova za smanjenje želudačne kiseline, inhibitora protonske pumpe (IPP), povezuje se s dva i po puta većim rizikom od razvoja raka želuca, pokazalo je novo istraživanje.

Inhibitori protonske pumpe lekovi su kojima se leče peptičke bolesti poput gastritisa, peptičkog ulkusa i GERB-a, gastroezofagealnog refluksa kod kojega se stomačni sadržaj vraća u jednjak, a posledica je oštećenje jednjaka želudačnim sokom, objašnjava Science Alert.



Nekoliko ranije sprovedenih studija pokazalo je da pomenute lekove koriste milioni ljudi u svetu te da je reč o sigurnim lekovima koji se uglavnom dobro podnose, no nedavna istraživanja su pokazala da je sve više podataka o njihovu negativnom delovanju.

Po rezultatima zadnjeg istraživanja, objavljenim u časopisu "Gut", inhibitori protonske pumpe (IPP) povećavaju rizik od razvoja smrtonosnog gastrointestinalnog tumora.

Svrha lekova iz grupe IPP jeste uništiti bakteriju Helicobacter pilori, koju ima polovina svetske populacije, a kod manjeg dela je odgovorna za razvoj čira na želucu te je faktor rizika za razvoj raka želuca.

foto: Profimedia

Ranija istraživanja su pokazala da osobe sa infekcijom bakterijom H. pylori koje uzimaju neki od inhibitora protonske pumpe imaju više izgleda za razvoj atrofijskog gastritisa koji prethodi raku želuca. Ustanovljeno je i da kod pacijenata kod kojih su uz pomoć IPP-a probavne bakterije uništene, a i dalje uzimaju lek, postoji veća mogućnost za razvoj raka želuca.

Naučnici sa Univerziteta u Hong Kongu i londonskog University Collegea smatraju da se rak u ovom slučaju razvija zbog dugotrajne primene IPP-a.

"IPP lekovi su veoma efikasni u lečenju infekcije bakterijom Helicobacter pilori i vrlo su sigurni kada je u pitanju kratkoročna upotreba. Nepotrebno dugoročno korišćenje inhibitora protonske pumpe treba izbegavati", kaže Ian Vong, naučnik sa londonskog University Collegea.

Vong i kolege analizirali su medicinsku dokumentaciju 63.397 pacijenata koji su bili tretirani sa IPP i dva antibiotika.

Nakon što je infekcija iskorenjena, pacijente su nastavili da prate narednih 7 i po godina tokom kojih je 3271 pacijent u trogodišnjem periodu uzimao samo inhibitore protonske pumpe, a preostalih 21.729 pacijenata alternativne lekove, poput antagonista histaminskih H2 receptora koji blokiraju histamin na receptorima histamina u želucu.

Pokazano je da je uzimanje IPP-a povezano sa više od sto procenata povećanja rizika od razvoja raka stomaka. Nije bilo takvog rizika kod pacijenata koji su uzimali H2 blokere, pokazala je studija.

foto: Profimedia

Naučnici su primetili da rizik od razvoja kancera zavisi od toga koliko često učesnici uzimaju IPP lekove.

Korišćenje inhibitora protonske pumpe tokom dužega perioda prouzrokuju veći rizik od razvoja raka želuca, preciznije, i do pet puta nakon više od godinu dana, do šest puta nakon dve ili više godina te čak do osam puta nakon tri ili više godina uzimanja, pokazala je studija .

Istraživači veruju da lekari moraju biti veoma oprezni kada se radi o propisivanju IPP lekova na duži rok.

(Kurir/Večernji.hr, Foto:Profimedia)

