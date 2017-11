LJILJANINA POTRESNA ISPOVEST: Imam 55 godina, a evo kako sam preživela srčani udar!

Tada sam živela sa suprugom i dva sina, kuvala, peglala, čistila, kao svaka dobra supruga i majka. Išla sam na posao, pušila, ispijala kafe, brinula o porodici, roditeljima, jela kad stignem, nervirala se zbog velikih ratova u svetu i malih ratova među ljudima, siromaštva, ljudskih gluposti - ovako je počela svoju ispovest naša sagovornica Ljiljana.



A onda, jedna za drugom, počele su da se dešavaju neprijatne stvari. U istom mesecu mi je umro otac, muž je ostao bez posla, a unuk je morao na operaciju. Svi su navikli da im budem podrška i da imam rešenje za svaki problem. Tako je bilo i sada. S bolom sam se borila plačući kad me niko ne vidi, budila sam u sebi preostala zrnca optimizma, pružala podršku mužu, nalazila najbolje lekare za unuka... I tako mi je prolazio život. Međutim, tog puta sam precenila svoje mogućnosti i ubrzo mi je stiglo upozorenje.

Produženi vikend



Sve je počelo jednog lepog jesenjeg dana kad sam s prijateljicama otišla na produženi vikend na Zlatar. Nas četiri smo rešile da uživamo u prirodi i suncu. Posle prijatnog puta, smestile smo se i otišle u obližnji restoran na ručak. Osećala sam da mi nije dobro, ali sam svoje stanje povezala s nagomilanim umorom i stresom iz prethodnih meseci. Imala sam blag osećaj gušenja i pretpostavila sam da je to od cigareta. Bilo mi je i pomalo muka, ali sam pomislila da je to sigurno od puta. Za ručak sam pojela samo nekoliko zalogaja, jer sam i dalje osećala mučninu. Međutim, na sve te simptome nisam obraćala pažnju jer su se i ranije javljali, i to ne baš tako retko...



Drama u šumi



Dogovorile smo se da posle ručka odemo u šetnju. Bila sam umorna sam, ali sam ipak rešila da krenem s njima. Išle smo stazom zdravlja, kroz netaknutu prirodu, do vidikovca odakle se pruža pogled na Radoinjsko jezero od koga zastaje dah. Ali meni je dah zastao i pre toga - tako su se kasnije šalile moje prijateljice. Prolazile smo kroz šumu lepo uređenom stazom. Ja se i dalje nisam osećala najbolje. Dve prijateljice, mlađe i brže, odmakle su napred, a sa mnom je ostala drugarica koja je lekar. Sela sam na obližnju stenu da se odmorim i zapalim cigaretu, ali mi nije bilo dobro. Oblio me je hladan znoj, vrtelo mi se u glavi, bila sam malaksala, videla sam zvezdice i osetila bol u grudima. Pokušavala sam da udahnem duboko, ali nisam uspevala. Obuzela me panika, više nisam mogla da razmišljam, gubila sam svest...

Jedan infarkt za drugim



Kad sam se probudila, bila sam mokra, ispovraćana, obamrla. Moja prijateljica je razgovarala telefonom i ubeđivala lekara Hitne pomoći da odmah dođe jer sam, po njenoj proceni, doživela infarkt, pa je bilo važno da stignemo do ustanove koja ima koronarnu jedinicu. Posle 45 minuta su stigli i krenuli smo put Doma zdravlja u Kokinom Brodu. Osim obamrlosti, bola u levoj ruci i mučnine, nisam osećala ništa. Onda se javio oštar bol u grudima, kratak dah... U vozilu sam doživela još jedan infarkt. Prevezli su me do Opšte bolnice u Priboju, jer tamo imaju koronarnu jedinicu.



Spasen život



U bolnici sam i konačno na sigurnom. Stigli smo za sat i po od prvog infarkta, vreme je bilo na mojoj strani. Brzo mi je postavljena dijagnoza i data terapija. Pozvali su mog muža i on je stigao sledećeg jutra. Ostala sam tamo još nedelju dana i, zahvaljujući dobrim odlukama lekara i brzoj intervenciji, ja sam danas radno sposobna. Zahvalnost koju osećam prema lekarima i medicinskom osoblju koji su mi pomogli je neizmerna i iskreno se nadam da je tako na svim mestima gde se spasavaju ljudski životi.



Promenila sam navike



Na teži način naučila sam mnogo ili se podsetila onog što sam već znala. Još uvek radim i radujem se svakom novom danu. Usvojila sam zdrav način života, jedem više sirove hrane, ne preskačem doručak, ručak i večeru. Ostavila sam cigarete, popijem jednu kafu dnevno. Redovno idem na kontrolu i više se ne nerviram (trudim se da nađem način da ostanem smirena). Postoji samo 10 odsto situacija na koje možemo da utičemo, a verovatnoća da ćemo ih uočiti vrlo je mala, možda na nivou statističke greške. Zato, sve što ne mogu da promenim pogledam iz drugog ugla i prihvatim.



Konačno imam vremena za sebe, da bih onima koje volim duže trajala. Zato obratite pažnju na ono što danas radite sebi, svom telu, i ne budite sigurni da se loše stvari dešavaju uvek drugim ljudima.



UZROCI INFARKTA:



- pušenje

- masna hrana

- nedostatak sna

- stres i nervoza

- preterivanje s fizičkom aktivnošću

