KRAJ NAJGORE BOLESTI DANAŠNJICE: Naučnici pronašli način da se rešite tumora, i tvde da je potpuno efikasna!

Nova radioimunoterapija kombinuje tradicionalnu radijaciju i imunoterapiju. Oni veruju da se ona može primeniti na različitim oblicima ove bolesti jer je imunoterapija viđena kao jako dobar način u lečenju raka koja može da zameni hemoterapiju za nekoliko godina, piše Dailymail. Ona budi imuni sistem pacijenta i uči telo kako da se samo bori protiv malignih ćelija.

Radioimunoterapija proizvodi molekule koji su napravljeni da prepoznaju i unište ćelije raka. Ove ćelije telo samo proizvodi uz pomoć imunog sistema i one su zadužene za borbu protiv bakterija i virusa. Kada se ove ćelije ubrizgaju u telo pacijenta, one putuju do ćelija raka i direktno ih pogađaju sa određenom dozom radijacije.

Kod miševa na kojima su vršeni ogledi, ćelije raka su ubijene dok su zdrave ćelij eostale netaknute. Ova metoda može da se primeni i na druge vrste raka kao što su rak dojke, pluća, pankreasa, melanom… Još uvek nije precizirano da je ova metoda spremna za probu na ljudima i da će vreme pokazati hoće li se on uopšte primenjivati na ljudima.

