Kako da sprečite upalu uva kod dece: Savet broj jedan stručnjaka sa Instituta za majku i dete!

Nedavno sam primetila da moj 22 mesečni sin, vuče desno uvo. Osim dodirivanja uva i njegova neobična mrzovolja mi je privukla pažnju. Bio je iznerviran? Upravo je otkrio da ima uvo? Ili je ovakvo ponašanje moglo biti signal da pati od infekcije uva? Nisam bila sigurna pa sam odlučila da odem kod pedijatra. Brzi pogled njegovih ušiju otkrio je da nema infekcije uva! Laknulo mi je. Vraćajući se kući ovaj događaj me je naveo na razmišljanje. Da li moram da odlazim doktoru svaki put kada primetim da dete češće dodiruje uvo? To je malo ekstremno. Ali šta ako sam previše opuštena i propustim pravu upalu uva? To bi bilo slično kao ona priča o dečaku i vuku. Odlučila sam da je vreme da saznam malo više o toj uobičajenoj bolesti iz detinjstva.



Razgovarala sam sa dr Aleksandrom Bajec Opančina, specijalistom otorinolaringologije iz Instiututa za zdravstvenu zaštitu majka i dete, i evo sta sam saznala. „Pored prehlade, infekcije uva su najčešće bolesti kod dece. Činjenica je da se kod 80% dece do treće godine, dijagnostikuje infekcija uva 3 ili više puta.”, kaže dr A.Bajec.



Kako roditelji mogu identifikovati upalu uva?



Novorođenčad i bebe nemaju govornih sposobnosti da znate kako se osećaju, te je otkrivanje infekcija uva naročito teško. „Stariji klinci će doći i reći, „Boli me uvo””, kaže dr A. Bajec Opančina. „Beba očigledno neće biti sposobana za to”. Pa kako i kada roditeljima treba da se upali alarm? „Generalno gledano, temperatura iznad 37.2 C, slivanje sekreta niz grlo i kašalj su obeležja infekcije uva kod deteta koje ne govori”- kaže dr A. Bajec Opančina.



Iako dodirivanje uva nije pouzdan znak, ono je jedan od simptoma koji mogu ukazivati na upalu. Pored toga, infekcije uva su bolne, tako da suze vašeg deteta ili povećana nervoza mogu takođe biti simptom. Ako primetite da vaša beba postaje uznemirena kada leži na strani i za to može biti kriva upala uva, zato što ta pozicija predstavlja pritisak na već bolno uvo.



Drugi pokazatelji mogu da uključuju probleme u spavanju, smanjen apetit, povraćanje ili proliv. Možda ćete primetiti da vaše dete ne čuje. Ono se možda neće odazivati na zvuke oko njega kao ranije. Budite sigurni da će se sluh vratiti kada infekcija prođe, a njegovo uvo bude oslobođeno zaražene tečnosti.

Zašto su deca sklona infekciji uva?



Infekcije uva se javljajaju kada tečnost ostane zarobljena u srednjem uhu i inficira se od strane bakterija ili virusa. Obično je ova blokada uzrokovana sekretom koji se razvija kao posledica prehlade ili alregije.



Anatomija deteta takođe doprinosi upalama. Naime, detetova Eustahijeva tuba je kraća, pod manjim uglom i sa manjom prohodnošću od odraslih, što znači da postoji veća verovatnoća zadržavanja sekreta i bacila u srednjem uhu. Pored toga, detetov imuni sistem se i dalje razvija, tako da mu je potrebno više vremena nego odraslima u borbi protiv virusa i bakterija.



Ako se sekret ne isprazni (izbaci) nego ostane zadržana u srednjem uvu, stvara se toplo, vlažno okruženje, koje pogoduje rastu bacila. Bakterije i virusi se šire, bol se pojačava. Dete postaje uznemireno sa povišenom telesnom temperaturom i upravo je to signal roditeljima da njihovo dete ima upalu uva.



Dodatno, važno je napomenuti i da deca često ne umeju da izbace gusti šlajm koji se nakuplja u disajnim putevima pa se zbog toga infekcije često vraćaju.



Kako sprečiti razvoj infekcije?



Savetuje se terapijska upotreba mukolitika, koji pokazuju odlične, klinički dokazane rezultate, u razlaganju sekreta i olakšanom iskašljavanju. Na ovaj način deluje PropoMucil® koji sadrži N-acetilcistein koji razlaže sekret i pomaže njegovo izbacivanje. Dodatno, PropoMucil® zahvaljujući snažnom antimikrobnom dejstvu eliminiše viruse i bakterije čime se smanjuje rizik i učestalost takvih infekcija.



‘’Zato je moja prva preporuka PropoMucil®. Mukolitik izbora koji pacijentima pruža dvostruku sigurnost: Razlaže sekret i eliminiše bakterije“ – navodi dr A. Bajec Opančina.



Pogledajte šta Doc. dr Miodrag Vukčević, načelnik službe pulmologije i Prof. dr Vesna Škodrić Trifunović, specijalista interne medicine, pulmolog kažu na tu temu.

