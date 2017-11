OBRATITE PAŽNJU NA SIMPTOME: Prvi znak da imate kamen u bubregu

Jedan od glavnih uzroka za njegov nastanak je nedovoljno unošenje vode ili drugih tečnosti. Bol je glavni simptom koji ukazuje na kamen, a do njega dolazi kada se on unutar tela pomera. Međutim, ukoliko ga ne osećate, a idete često u toalet, to može da bude prvi znak.

Ako mokrite često i pomalo, urin ima jači miris ili ako primetite krv u mokraći, to takođe može ukazivati da će doći do napada kamena u bubregu. Mučnina i povraćanje, drhtavica i groznica takođe su simptomi, pa ako primetite nešto od navedenog, što pre se javite lekaru!

Kurir

Autor: Foto: Shutterstock