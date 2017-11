ISPOVEST SLAĐANE NEDELJKOVIĆ: Zdravlje je teško sačuvati, a vrlo lako izgubiti!

Slađana Nedeljković iz Šapca ima dijabetes već 22 godine, a ukupno ih ima 27.



Živi život obične devojke, nasmejana je, uvek sprema za šalu, aktivna je i naučila je da vodi računu o sebi, a svoje zdravstveno stanje prihvatila je kao sastavni deo života. A evo šta poručuje onima koji su zdravi...

- Dijabetes tipa 1 dobila sam kad sam imala samo pet godina. U mojoj porodici niko nije bolovao od povišenog šećera u krvi, a s obzirom na to da kažu da je nasledan, bar po nečemu ću biti prva u porodici, mada sam mogla da budem i po nečem boljem - počinje kroz šalu svoju ispovest Slađa.



Njena bolest javila se potpuno iznenada, a roditelji su prvi posumnjali da s njenim zdravljem nešto nije u redu.

foto: Privatna Arhiva



Uživam u životu



- Pila sam mnogo vode i tokom noći često mokrila. Usledile su posete lekaru, duga ispitivanja i nakon nekoliko nedelja otkriveno je da imam dijabetes. Odmah sam počela da dobijam insulin. Tada je o dozama i načinu ishrane računa vodila mama i tako je bilo do završetka osnovne škole. Od tada glavnu ulogu preuzimam ja.

- Jedino što ne volim jeste to da me ljudi gledaju sa sažaljenjem. Moj dan se ne razlikuje mnogo u odnosu na dan zdravih osoba, osim što moram da izmerim nivo šećera u krvi četiri puta dnevno i da isto toliko puta sebi dam insulin. Ustajem ujutro, idem na posao, radim, šetam, plivam, družim se, idem na letovanja... Živim sa svakodnevnim obavezama zdravog čoveka, idem na kafu s drugaricama, šetam, šopingujem, smejem se i radujem životu... Jedino o čemu moram da vodim računa jeste to da na vreme jedem ono što mi je dozvoljeno, i da tačno na vreme i u određenoj dozi bocnem insulin. I to je to. Sve druge stvari su iste, najlakše je kad sami sebe kontrolišete i dozirate, znate šta ćete i koliko jesti, koliko se kretati i svoj dan uskladiti prema tome.

Jedem slatkiše, ali vrlo malo



Dijabetičarima su slatkiši strogo zabranjeni, ali Slađa ipak nekad malo svesno prekrši to pravilo, ali ne preteruje.

- Često me pitaju šta radim kad mi se jede nešto slatko. Iskren odgovor je - pojedem neki slatkiš. Uzmem kockicu čokolade, parče keksa ili torte, ali u vrlo maloj količini. Smatram da je bolje i lakše uzeti malo i s merom, a to korigovati dodatnom jedinicom-dve insulina ili jačim treningom, nego doći u situaciju i jesti slatkiše bez kontrole i tako ugroziti zdravlje.



Ne nervirajte se



Najveća podrška Slađani su porodica, prijatelji i kolege, i to joj mnogo znači.

- Kažu da je svakom dato onoliko koliko može da podnese, a ja se sa svojom bolešću nosim na najbolji način. A zdravim osobama, pa i onim koji imaju dijabetes poručujem: Važno je da vodite računa o sebi i svom zdravlju jer ga je teško sačuvati, a vrlo lako izgubiti. Ne nervirajte se, pametno iskoristite dan, družite se, smejte se i videćete - život je zaista lep!



Kurir.rs/V. S., Foto: Shutterstock

Kurir

Autor: Kurir