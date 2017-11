NISTE SIGURNI DA LI STE VAKCINISANI: Stariji ste od 46 godina, da li možete da dobijete male boginje? STRUČNJAK ODGOVARA

Odgovor



Još 1958. godine izolovan je virus malih boginja, 1963. počela je vakcinacija u svetu. Stalna vakcinacija kod nas uvedena je 1971. godine i dobijala se kao i danas u sklopu MMR vakcine (protiv malih boginja, zaušaka i rubeola). Te generacije i one rođene posle ne bi trebalo da imaju problema kad dođu u kontakt s obolelom osobom. Međutim, bez obzira na vakcinu, treba naglasiti da je važan i lični imunitet osobe. Kada organizam dođe u deficit s nekim mineralima i vitaminima, on se ruši i onda dolazi sekundarna bolest, a to mogu biti i male boginje. Pacijenti kojima je pao imunitet (npr. osobe sa HIV virusom) mogu da dobiju male boginje bez obzira na to da li su primili vakcinu. Apsolutan imunitet se postiže prebolevanjem malih boginja. Onaj ko ih je preboleo, više ih nikada neće dobiti.

Što se simptoma tiče, to su visoka temperatura i osip koji se širi od glave prema stopalima i ako nema komplikacija, bolest potpuno prolazi za dve-tri nedelje. Pacijent s malim boginjama zarazan je tri dana pre pojave prvih simptoma i sve dok traje osip, a inkubacija (vreme do izbijanja boginja osobe koja je bila u kontaktu sa zaraženim) traje do sedam dana.

