BRINITE O SEBI: Idite na pregled i kad ste zdravi!

Pošto većina nas lekara posećuje samo onda kad se razboli, naviku odlaska na redovan sistematski skoro da i nemamo.



Svi mislimo da su pregledi skupi (u privatnim ustanovama) i da oduzimaju mnogo vremena (u državnim institucijama). Grešimo, jer ako na vreme počnemo da brinemo o zdravlju, moći ćemo redovno da obavljamo svakodnevne obaveze, a troškovi lečenja u budućnosti biće znatno manji.



Cilj medicine je da leči bolesne, ali i da spreči da do bolesti uopšte dođe. Zato se sistematski pregledi pacijenata od 20. do 22. godine obavljaju jednom godišnje, od 23. do 34. godine svake pete godine, a preko 35 godina starosti svake druge godine. Skrining se radi za dijabetes, depresiju, kardiovaskularne bolesti i karcinom debelog creva.



Za žene



- Žene jednom u dve godine (u zavisnosti od starosti i menopauze) treba da urade papatest kako bi se na vreme uočile eventualne promene na ćelijama grlića materice.

Žene preko 40 godina treba da urade i mamografiju.



Za muškarce



- Muškarcima preko 40 godina preporučuje se da jednom godišnje, pored redovnih pregleda, urade i ultrazvuk prostate i analizu krvi na tumorski marker - PSA. Jednom mesečno sami da pregledaju testise zbog prevencije raka prostate, a posle 50. godine trebalo bi jednom godišnje da odu i na pregled debelog creva.



KAD JE ŠTA POTREBNO URADITI

U dvadesetim



- Jednom godišnje idite kod zubara, na redovan pregled i na skidanje kamenca. Ako imate problema s vidom, obratite se očnom lekaru. Žene jednom mesečno, posle menstruacije, treba same da pregledaju dojke, a jednom godišnje da odu na pregled kod ginekologa.

U tridesetim



- Obavezno uradite ultrazvuk dojke. Proverite nivo masti u krvi. Ako je rezultat normalan, uradite kontrolu za godinu dana. Oko 35. počnite da mislite na svoje kosti, što podrazumeva dovoljan unos kalcijuma i redovno vežbanje. Sad je važno da posvetite pažnju reproduktivnim organima.

U četrdesetim



- Redovno posećujte ginekologa, urologa i zubara. Kontrolišete krvni pritisak. Kontrolišite nivo šećera u krvi da biste predupredili dijabetes. Pazite na kilažu, jer se žene u ovim godinama najviše ugoje.

U pedesetim



- Nastavite sa uobičajenim kontrolama. Na šest meseci proveravajte nivo šećera u krvi. U menopauzi se povećava rizik od srčanih oboljenja i osteoporoze i zato obavezno uradite test gustine kostiju. Jednom godišnje uradite EKG. Idite na pregled debelog creva kojim se otklanja rizik od razvoja polipa ili karcinoma.

U šezdesetim

Pored redovnih pregleda, jednom godišnje uradite laboratorijske analize i EKG, ultrazvuk abdomena i kolonoskopiju. Obavezna je redovna fizička aktivnost.

