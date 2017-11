OSTEOPOROZA: Podmukla bolest kostiju! Evo kako je sprečiti

Pošto osteoporoza nema jasnih simptoma, oboleli često ne znaju da njihove kosti postaju slabije i to obično traje do prvih lomova. Zato se često naziva „tihom epidemijom“

Osteoporoza je bolest kostiju koja se manifestuje gubitkom koštane mase na račun mineralnih materija, zbog čega one postaju krte i sklone frakturi.



Za nastanak osteoporoze krivi su ženski hormoni. Nagli pad estrogena u menopauzi povlači gubitak koštane mase, koja je još od rođenja manja nego kod muškarca. Sve to žene čini podložnijim osteoporozi. I pored tih faktora, čak 80 odsto ove bolesti je nasledno. To znači da će i ćerka vrlo verovatno doživeti istu sudbinu kao majka ili baka.

Ovo je sedam najčešćih pitanja koje oboleli od osteoporoze postavljaju svojim lekarima.



1. Koji faktori čine podlogu za nastanak osteoporoze?



Pre svega nedovoljno formirana koštana masa tokom rasta i razvoja. Skelet se razvija do dvadesete godine i ako u tom periodu ne uzimate dovoljno kalcijuma i vitamina D i ako nema dovoljno fizičke aktivnosti, nećete dostići maksimalni nivo koštane mase.



2. Da li neke bolesti tokom života smanjuju koštanu masu?



Da, i to su bolesti u kojima se koriste lekovi, pre svega kortikosteroidi, koji loše utiču na koštanu masu. Oni se najviše koriste kod astme i reumatoidnog artritisa. Takođe, antiepileptici loše utiču na koštanu masu.



3. Da li niska koštana masa uvek podrazumeva osteoporozu?



Ne, jer iza nalaza koji pokazuje nisku koštanu masu može da se krije čitav niz metaboličkih bolesti kostiju. Denzitometrija je samo početak dijagnostike.



4. Da li neki simptomi mogu da ukažu na gubitak koštane mase?



Ne, osteoporoza je asimptomatska bolest. Zato se o njoj govori kao o tihoj epidemiji. Prvi simptom je najčešće prelom kosti, a tada je bolest uglavnom već odmakla. Tipični prelomi kod osteoporoze su prelomi kuka, pršljena i podlaktice.



5. Da li sme da se uzima kalcijum u tabletama?



Suplementi kalcijuma treba da se uzimaju veoma oprezno jer mogu da daju čitav niz neželjenih efekata, kamen u bubregu i druge kalcifikacije, pa je doza od 200 do 400 miligrama optimalna, kada je reč o tabletama. Ostatak se obično unosi ishranom.



6. Koje žene treba preventivno da se jave na pregled?



Pošto je najbolje da terapija započne kada je osteoporoza još u početnoj fazi, pre nego što dođe do preloma, sve žene koje spadaju u rizičnu grupu, čim napune pedeset godina, treba da odu na pregled. Tu spadaju pre svega žene čija je majka imala osteoporozu, ako je prethodno imala lomove kostiju, zatim žene sa sitnom muskulaturnom građom, žene pušači, one koje koriste kortikosteroide i antiepileptike i one koje su imale bilo kakve hormonske probleme.



7. Kako u mladosti možemo da očvrsnemo kosti da ne bi kasnije došlo do osteoporoze?



Pošto se koštana masa formira do dvadesete, važno je u mladosti uzimati dosta mleka i mlečnih proizvoda s niskim procentom masti, jer je kalcijum iz ishrane vrlo važan. Bitni su fizička aktivnost, izbegavanje pušenja i alkohola i dovoljno sunčanja.



Važno

KAKO SPREČITI OBOLJENJE



Najbolji način za lečenje i prevenciju osteoporoze je da u ishranu unosite adekvatne količine kalcijuma zajedno sa magnezijumom, mineralima i vitaminima D3 i K2. Da bi vaše telo apsorbovalo kalcijum, važno da unosite dovoljno vitamina D u organizam. Vitamin D možete dobiti jednostavnim izlaganjem sunčevoj svetlosti i preko hrane bogate omega-3 masnim kiselinama.

Jelena Bačić Alimpić

TRUDIM SE DA ODLOŽIM BOLEST



Krajem 2011. sam saznala da bolujem od osteopenije, početnog stadijuma osteoporoze, koju verovatno neću moći da izbegnem u menopauzi. Da bih to odložila, lekar mi je preporučio da redovno vežbam, a vežbe su prilagođene mojim godinama i stanju.

