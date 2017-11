ZDRAVA LJUBAV JE PREDUSLOV ZA ZDRAVLJE: Ako ne volite bićete u problemu!

Pomoću naučnih teorija i tehnoloških dostignuća pronašao je odgovor na mnogo pitanje, ali ne i odgovor na jednostavno pitanje šta je to ljubav?



Ne postoji jedinstvena definicija ljubavi, ali je sigurno da je zdrava ljubav potrebna za fizičko i psihičko blagostanja, a samim tim i preduslov celokupnog zdravlja čoveka.



Iz ugla nauke



Da pitamo biohemičara šta je to ljubav, on bi odgovorio da je to specifični emocionalni doživljaj koji nastaje lučenjem hormona oksitocina, serotonina i dopamina. Oni su odgovorni za osećanje sreće, zadovoljstva, spokoja i blaženstva koje osećamo kada nekoga volimo. Ako ovoj mešavini dodamo i malo adrenalina, dobijamo zaljubljenost.



Koga volimo



Ono što ljubavi daje složenost, a samim tim i tu poznatu „mističnost i čaroliju“, jeste što nikada ne znamo kako će se manifestovati jer zavisi od onog „spolja“ prema kome osećamo ljubav. Lučenje ovih hormona može izazvati naš partner, dete, prijatelj ili kućni ljubimac. Ljubavne odnose sa svojim bližnjima moramo negovati i iskrenošću i uzajamnim prihvatanjem.

foto: Profimedia



Deljenjem se množi



Ukoliko je ljubav zdrava, a ne patološka, ona nikada ne može da utiče negativno. Ljubav rađa ljubav. Kada nekome pokažemo nežnost, a u pitanju je zdrav odnos, on će nam uzvratiti nežnošću.



Kada je nema...



Ako ne dobijemo dovoljno ljubavi kada smo mali i osetljivi, svet ćemo doživeti kao mesto bez ljubavi i podići ćemo zid kako bismo se zaštitili, što kasnije ne dozvoljava upuštanje u odnose u kojima bismo primili zdravu ljubav.

foto: Shutterstock



Volite sebe



Zdrava ljubav prema sebi obuhvata prihvatanje sebe i svojih nedostataka, razumevanje sopstvenih postupaka i samopodršku u promeni onih stvari koje nam život čine komplikovanim. Zato volite sebe da biste bili bolji drugima.



Vesna Stanimirović - Foto: Shutterstock; Profimedia

Kurir

Autor: Kurir