OPREZ: Da li GM hrana šteti zdravlju?

Srbije će morati da dozvoli promet genetski modifikovanih proizvoda (GMO) ukoliko želi da postane članica Svetske trgovinske organizacije (STO), a ovo naročito zabrinjava građane zbog mogućih štetnih posledica po zdravlje.



Ukoliko dođe do promene Zakona o prometu GMO, kojim je zabranjena proizvodnja i promet GM hrane na srpskom tržištu, to bi značilo da će svi koji trguju ovim proizvodima moći slobodno da ih plasiraju u prodavnicama širom zemlje.



Ministar trgovine Rasim Ljajić istakao je da stanovništvo ne bi trebalo da brine.

- Građani ne bi imali razloga da se plaše ako se Zakon o prometu GMO promeni, jer postoje mehanizmi u zakonu da se zaštitimo - izjavio je Ljajić.



Iako ne postoji nijedna medicinska studija kojom je dokazan štetan uticaj GM hrane na zdravlje ljudi, zabrinutost postoji pre svega zbog alarmantnih rezultata pojedinih studija o uticaju GMO na životinje.

Profesor Miladin Ševarlić s Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu ističe da će posledice upotrebe GM proizvoda biti višestruke.

- Svi rezultati nezavisnih istraživanja ukazuju na vrlo štetne posledice upotrebe GMO, ali će se one, sudeći prema istraživanjima na pacovima, manifestovati u naredne četiri generacije, a to znači za 120 godina. Nijedan proizvođač GMO ne preuzima nikakav rizik i na državama je da zaštite potrošače, a imajući u vidu vrlo jak lobi među srpskim političarima, to verovatno neće biti ostvareno - kaže Ševarlić.

Goran Papović, predsednik Nacionalne organizacije za zaštitu potrošača, ističe da bi svi proizvodi koji sadrže GMO trebalo da budu precizno označeni.

- Godinama tražimo da se u Zakon o GMO stavi član koji će glasiti: dozvoljen je promet za one GM proizvode za koje postoji dokaz da nisu štetni po zdravlje ljudi. Niko od njih nema taj dokaz. Period mutacije zbog upotrebe GM hrane traje 10 godina - kaže Papović.

Nutricionista Jagoda Jorga NEMA DOKAZA O POSLEDICAMA GMO PO LJUDE

- Zasad ne postoji nijedna medicinska studija kojom su utvrđene negativne posledice upotrebe GM proizvoda, ali to ne znači da ih neće biti. Posledice mogu da se utvrde posle više decenija. Sigurno je da postoji efekat na crevnu floru ljudi, što onda može da utiče na zdravstveno stanje, jer je ona bitna za imunitet i metabolizam - ističe Jorga.



Kurir / Slavica Tomčić

Kurir

