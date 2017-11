DR RADISAV ŠĆEPANOVIĆ ZA KURIR: Spasli smo šest života! Žene u KBC Dragiša Mišović uradile mamografiju

Direktor Kliničko-bolničkog centra „Dragiša Mišović“ profesor dr Radisav Šćepanović u intervjuu za Kurir pohvalio je akciju preventivnih besplatnih pregleda Ministarstva zdravlja, koja je do sada sprovedena već tri puta širom Srbije. On napominje da su preventivni pregledi veoma važni i da je jako bitno da ljudi shvate koliko oni mogu biti značajni.



Dr Šćepanović je i sam pre nekoliko godina ženama koje radi u zdravstvenoj ustanovi na čijem je čelu „naredio“ da moraju da odrade skrining za karcinom dojke, i tako je spaseno šest života.

- Maksimalno sam podržao akciju preventivnih pregleda. To je jako dobra stvar i potrebno je nastaviti s tim. Jedan od problema su ljudi koji nemaju zdravstveno osiguranje, a ovo je bilo usmereno čak i da ti ljudi dođu na besplatne preglede. Ministar Lončar je imao ideju da se te bolesti koje mogu lako da se otkriju skriningom, da se to ponudi i njima. Svojevremeno sam pre pet godina napravio skrining za karcinom dojke, ovde radi oko 900 žena, neke su se bunile, nisu htele da rade mamografiju, ja sam toliko uzurpirao njihova prava da sam naredio da moraju svi da odrade preventivni pregled. Niko me nije tužio, ali smo tada otkrili šest karcinoma dojki. Sve su operisane i sve su dobro. Da to nisam uradio, loše bi prošle, sve bi poumirale - navodi dr Šćepanović.

Šta mislite o izjavi ministra Lončara u kojoj kaže da bi jedinu korist od epidemije malih boginja mogla imati samo farmaceutska industrija i da roditelji treba da vakcinišu decu?

- Stojim iza njegovih reči, jedino mu zameram što nije bio oštriji. On je u nezgodnoj poziciji jer odgovara za čitav sistem. Lako ćemo identifikovati ko je odgovoran za ovu priču, pitanje je ko je kriv i ko će snositi krivicu. Bez obzira na to da li je odgovoran ovaj ili onaj lobi, krivica se svaljuje na leđa ministra što je nefer. On niti je odgovoran niti kriv za ovo. Kriv je interes profita i farmaceutske industrije koje imaju svoju politiku kojoj niko u svetu nije uspeo da se odupre. Kada bi pokušali da ih osporite, sahranili bi vas. Vakcinacija je jako bitna, roditelji treba da vakcinišu svoju decu.



