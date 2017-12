HRANA JE PUNA ADITIVA: Poboljšavaju ukus i kvare zdravlje

Hrana koja je puna aditiva povezuje se s brojnim zdravstvenim problemima kao što su alergije, glavobolja, mučnina, hiperaktivnost, kardiovaskularne bolesti, ali i rak.



Deca su posebno ugrožena grupa. Zato i ne čude podaci da se u poslednjih 20 godina učestalost astme kod dece uvećala dva puta, šećerne bolesti čak četiri puta, dok je malignih oboljenja više za 30 odsto.



Šta su aditivi?



To su supstance koje proizvođači dodaju hrani u cilju poboljšanja njenog ukusa, izgleda, teksture, hranljive vrednosti i radi sprečavanja kvarenja. Proglašeni su bezbednim za veliku većinu ljudi ukoliko se koriste u dozvoljenim količinama, ali rezultati novijih naučnih istraživanja ukazuju da su neki aditivi štetni za zdravlje i povezuju se sa ozbiljnim povećanjem obolelih, naročito od astme i raka. Prema poreklu, mogu da budu prirodni (vitamin C, beta karoten, enzimi...) - to jest oni koji se smatraju potpuno neškodljivim, i sintetski - oni koji se povezuju sa sve više bolesti savremenog doba.

Čitajte deklaraciju

Pored toga što nam ukazuju na količinu masti, šećera i ukupan iznos kalorija na 100 grama datog proizvoda, deklaracije kriju veoma važne podatke koji mogu značajno da utiču na naše zdravlje.



Nagomilavanje toksina u telu



Postoje osobe koje su alergične na pojedine aditive, i tada se njihovo negativno dejstvo ispoljava u kratkom vremenskom roku. Međutim, veći problem po zdravlje predstavlja neprimetno nagomilavanje tih nepoželjnih materija u ljudskom organizmu i njihovo podmuklo dejstvo.

Štetne veštačke boje

Britanski stručnjaci upozoravaju da aditivi za hranu koji su zapravo veštačke boje mogu da utiču na hiperaktivno ponašanje dece i gubitak koncentracije.

