(VIDEO) PONEKAD VRIŠTIM BEZ RAZLOGA, ALI SAM ISTI KAO VI: Dečak je potresnim snimkom o autizmu rasplakao svet!

Devetogodišnji dečak je svojim drugarima iz odeljenja opisao borbu sa autizmom, a snimak je postao viralan.

Džordž je pored toga što je ispričao u videu, istakao da je jedan sasvim normalan dečak, ali je i otkrio način da pomogne drugoj deci sa njegovim problemom.

"Uglavnom, mogu da ostvarim kontakt očima kada razgovaram s vama. Ali to nije uvek bilo tako. Kao mnogo druge dece sa autizmom, možda ne gledam u vas, ali to ne znači da vas ne slušam. Kad smo već kod slušanja, mogu da vidim i čujem mnogo toga, mnogo zvukova i sve u isto vreme. To ponekad otežava da se fokusiram na bilo koji poseban zvuk ili misao. Zato kada me nešto pitate može malo da potraje dok vam ne odgovorim", rekao je on.

On je istakao da postoje načini da se smiri kada se oseća zarobljenim, a u tome mu pomažu slušalice i žvakaće gume.

"Ja sam dete, baš kao i vi. Svi smo drugačiji na svoj način, zar ne? Ponekad se toliko iznerviram mnogo više nego bilo ko od vas i postajem previše glasan, a mogu da počnem i da vrištim. Nemojte da me se plašite, pitajte me šta god vas zanima", rekao je dečak.

