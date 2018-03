PRIPAZITE: Ljudi koji se često ljute umiru ranije!

Naučnici veruju da se ovo događa zbog određenog broja faktora koji su povezani sa stresom. Adrenalin koji pokreće stres uništava DNK, što može izazvati čak i neke smrtonosne bolesti.



Uz sve navedeno, ljutice imaju veću šansu da obole od srčanih oboljenja, imaju problem s probavom i imaju više bora, zbog čega izgledaju starije nego što jesu.



Stručnjaci savetuju da ne potiskujete osećanja, već da razgovarate o njima ili potražite pomoć psihologa kako biste izbacili negativnu energiju iz sebe i sprečili moguće posledice koje bes izaziva.

Izaziva glavobolju



Emocije poput uzbuđenja ili ljutnje povećavaju ispuštanje hormona kortizola, adrenalina i testosterona. To dovodi do povećanja protoka krvi u mozak, što uzrokuje oticanje krvnih sudova, ali i napetost nerava koji okružuju mozak. Posledica toga je glavobolja.



Može uzrokovati i bolesti pluća



Naučnici s Harvarda testirali su pluća 2.000 muškaraca tokom osam godina i utvrdili da su pluća mnogo gora kod onih koji se često dure.

Čini vas depresivnim



Hormoni šalju signale za brži protok krvi i povećava se broj otkucaja srca i napetost u mišićima. Takođe dolazi do naprezanja neurona u centru za kontrolu stresa, zbog čega ne može doći do opuštanja. Hormon sreće serotonin je znatno snižen. Ove osobe se i češće razbolevaju jer previše kortizola u organizmu dovodi do poremećaja u balansu nivoa šećera u krvi.

