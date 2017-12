OVO SE DEŠAVA 14 GODINA PRE SMRTI: Vaše telo vas upozorava, nemojte da ignorišete!

Naučnici su došli do saznanja da krvni pritisak u kasnijim godinama počinje da pada oko 14 godina pre nego nastupui smrt. Oni su došli do tog zaključka nakon što su posmatrali zdravstveno stanje 46.634 Britanaca koji su umrli u 60. godini života i kasnije. Uzorak je obuhvatio i ljude koji su bili zdravi, ali i one koji su imali dijagnostikovanu demenciju i bolest srca.

Krvni pritisak je najviše opadao kod pacijenata obolelih od demencije, zastoja srca, gubitka težine u kasnim godinama i onih koji su imali visok krvni pritisak. Smanjenje na duge staze zabeleženo je i kod pacijenata bez bilo koje od navedenih dijagnoza.

foto: Profimedia

"Naše istraživanje baca svetlo na značaj praćenja stanja starijih pacijenata kakve lekari viđaju svuda. Bio bih jako uznemiren uikoliko bi neko protumačio naš rad kao motiv da se hipertenzija u kasnijim godinama ne tretira lekovima i da se oni ne idaju", rekao je autor izstraživanja Džordž Kušel.

On je dodao da i doktori i istraživači moraju da obrate pažnju na to šta pad pritiska zapravo znači za starije pacijente.

Iako postoji još znakova koji ukazuju na blizinu smrti i javljaju se samo par godina pre nego ona nastupi, krvi pritisak i promene karakteristične za njega su najuočljiviji signali. Najveći razlog je taj što je on brojčano merljiv, često se meri i prate ga i lekari, ali i sami pacijenti.

Prema rečima istraživača, ovo je oblast koju treba još pratiti i istraživati.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/International Business Times)

Kurir

Autor: Kurir