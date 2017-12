(VIDEO) REVOLUCIONARNO! NEMA VIŠE PROTEZA: Novi zubi mogu da izrastu za 9 NEDELJA!

Dr Džeremi Maoa sa Univerziteta u Kolumbiji došao je do revolucionarnog otkrića. On je u poslednjem istraživanju otkrio kako da regeneriše zube! Uz pomoć skele za zube koja sadrži matične ćelije iz organizma, koristio je svoju DNK i uspeo je da regeneriiše nove zube.



Uređaj - skela za zube sa matičnim ćelijama treba da se postavi na područja gde nema zuba.

U prvoj fazi organizam će se navikavati, nakon toga prihvatiti ćelije, a potom i regenerisati koren zuba.

"Jednostavno rečeno, matične ćelije iz vašeg tela se koriste za zamenu nedostajućih zuba. Zatim, zub postaje jedno sa okolnim tkivom. To je tako jednostavno. To će poboljšati proces regeneracije i to će rezultirati u prilično brz oporavak", tvrdi doktor.

