ALARMANTNO: Zbog gledanja u mobilni deca padaju u depresiju

Tinejdžerke koje provedu pet sati dnevno uz pametne telefone i druge elektronske uređaje imaju veliki rizik da obole od depresije, tvrde stručnjaci.



Kod njih je rizik povećan za 71 odsto jer su najosetljivija kategorija kada je u pitanju uticaj moderne tehnologije.



Oko 14 odsto tinejdžerki postaje depresivno ako koriste društvene mreže kao što su Fejsbuk i Instagram. Istraživači veruju da je „krivac“ pritisak da li će nakon objave fotografija ili statusa dobiti lajk i pozitivno mišljenje osoba koje ih prate.



Ovo nije dobro



Istraživanje je sproveo Univerzitet San Dijego, koji je poredio simptome depresije i rizik od suicida s korišćenjem elektronskih uređaja. Ispitano je 133.000 tinejdžera. Vođa studije dr Džin Tvenge rekla je da su rezultati veoma zabrinjavajući jer jasno pokazuju da mobilni telefoni i društvene mreže imaju veći uticaj na devojčice nego na dečake. Razlog je verovatno taj što dečaci uređaje više koriste za igrice.

- Devojčice su veoma opterećene svojom popularnošću i društvenim statusom, a ovo je vreme kada one to „mere“ lajkovima i brojem pratilaca. One sebe tako vrednuju, a ko ne dobiju očekivani odgovor (potvrdi da vrede) putem lajkova i komentara, to im stvara veliku teskobu i pritisak. Ono što takođe treba da zabrine roditelje jeste to što se pokazalo da tinejdžeri dnevno provedu i po pet sati gledajući u ekran mobilnog telefona (manje vremena provedu za kompjuterom) proveravajući šta ima novo na društvenim mrežama. Povećanje broja tinejdžera koji imaju mentalne zdravstvene probleme je zabrinjavajuće i to moramo ozbiljno shvatiti - kaže Tvenge.



Dva sata je dosta



Od 2012. do 2015. godine broj devojčica koje boluju od depresije povećao se na 58 odsto, dok je broj dečaka povećan za devet odsto, a do sada je ta brojka drastično porasla.



Stručnjaci poručuju da se korišćenje pametnih telefona i sličnih uređaja mora svesti na maksimalno dva sata dnevno.

