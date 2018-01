ALARMANTNO: Budite oprezni, grip napada!

Pored proglašene epidemije malih boginja, u narednim nedeljama preti nam opasnost i od širenja gripa!



S obzirom na to da su se deca vratila u školske klupe, da je bilo dosta proslava i okupljanja i da je sezona slava još uvek u toku, u periodu koji sledi očekuje se povećanje broja obolelih od ovog sezonskog oboljenja, upozoravaju lekari.



Epidemiolog Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ dr Dragana Dimitrijević kaže za Kurir da se najveća učestalost obolevanja registruje u uzrasnoj grupi do četvrte godine, a da je potvrđen virus gripa tip B i podtip A (H1N1).

Inkubacija traje dva dana



- Od početka sezone nadzora zaključno sa 14. januarom registrovano je ukupno 46.668 obolelih od oboljenja sličnih gripu. U drugoj izveštajnoj nedelji registrovano je 4.866 slučajeva obolevanja, što je veći broj u odnosu na nedelju pre toga, kad je bilo registrovano 3.508. Ovogodišnja sezona gripa ima uobičajeni tok - navodi dr Dimitrijević.

Specijalista opšte medicine, primarijus dr Biserka Obradović ističe da još uvek nema epidemije, ali da sporadičnih slučajeva ima, kao i da se u naredne tri nedelje broj obolelih može povećati.

- Sva slavlja i masovna okupljanja utiču na širenje virusa, ali se nadam da neće doći do epidemije, kao što je to bilo prošle godine. Grip obara vrlo brzo, izaziva veliku malaksalost, bol u mišićima, temperaturu do 40, glavobolju, mučninu, tegobe. Njegovi simptomi nastaju naglo, a inkubacija traje do dva dana. To je virusno oboljenje znatno jakog intenziteta. U svakom slučaju, još uvek nije kasno za vakcinu, svakako je bolje primiti je nego ostati nevakcinisan. Napomenula bih da nakon toga vakcinisana osoba nije zaštićena naredne dve nedelje - kaže dr Obradović.



Virus će se širiti



Epidemiolog dr Predrag Kon napominje da imamo dokazan virus u cirkulaciji još od sredine decembra, ali da je situacija uobičajena za ovo doba godine.

- Mi jesmo u sezoni gripa, zasad je još uvek niskog intenziteta. Početkom februara, kad počne raspust, doći će do usporavanja širenja, ali nakon polaska u školu intenzitet će se ponovo pojačati - objašnjava dr Kon.



Prema njegovim rečima, epidemija se proglašava u Beogradu kad na nedeljnom nivou broj obolelih bude 1.000 i kad niski intenzitet pređe u srednji. Prošle nedelje na teritoriji prestonice registrovano je 260 oboljenja sličnih gripu.



Jačajte imunitet



Portparolka Hitne pomoći Nada Macura objasnila je da visoke telesne temperature ukazuju da počinje grip.

- U Hitnoj pomoći beležimo dosta poziva ljudi koji se žale na visoke temperature, preksinoć smo imali veliki broj takvih slučajeva. To su sve simptomi koji upućuju da je u pitanju početak gripoznog stanja. Da li će doći do epidemije zavisi od toga koliko je imunitet jak, zavisi od virulencije - jačine i snage virusa koji će biti izolovan.

Dr Vladan Ranković UGROŽENI STARIJI GRAĐANI

Infektolog dr Vladan Ranković kaže da niske temperature, visoka vlažnost vazduha, druženja tokom praznika i slavlja, povratak u škole pogoduje ne samo širenju gripa nego i ostalih bolesti: - Za vakcinaciju nikad nije kasno. Najugroženiji su najstariji pacijenti i hronični bolesnici. Naravno, ugrožene su i grupe koje rade u velikim kolektivima, jedan zaraženi može da za jedan dan zarazi veliki broj ljudi. Treba unositi što više vitamina, provetravati prostorije, kretati se napolju, vakcinisati se i izbegavati velike zatvorene javne skupove.



SIMPTOMI



- visoka temperatura

- malaksalost

- bol u mišićima

- glavobolje

- bol u očnim jabučicama

- mučnina

- stomačne tegobe

- osećaj teskobe

- bol u grlu



SAVETI - KAKO IZBEĆI GRIP



- adekvatna ishrana

- unositi što više svežeg voća i povrća

- suplementi

- vitamini

- minerali

- izbegavati masovna okupljanja

- izbegavati energetska pića i duvan



PREVENCIJA



- vakcinišite se

- perite ruke redovno

- ne delite hranu sa drugim osobama

- ne pijte iz iste čaše za drugima

- krećite se što više

- dobar san



NAJUGROŽENIJI



- penzioneri

- deca uzrasta do četiri godine

- zaposleni u velikim kolektivima



