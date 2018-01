PAZITE ŠTA JEDETE: Kvasac je zdrav, ali nikako ga ne mešajte sa ovim sastojkom!

Vrlo često koristimo kvasac kada pravimo neka jela. On je izrazito bogat vitaminima B kompleksa, a sadrži i glikogen. Hranljiv je i zdrav, ali ne treba ga kombinovati sa brašnom.

Dobro bi bilo kada biste ga konzumirali posle obroka, ali samog. Kada kvasac pomešate sa brašnom, stvarate smesu koja se lepi za zidove creva.

To dovodi do problema sa varenjem i do stvaranja naslaga u crevima koje mogu dovesti do oboljenja, a to sigurno ne želite. Te smetnje se dešavaju jer se kvasac kombinuje sa šećerima.

Kvasac je zdrav, ali u ovoj kombinaciji nije. Pazite šta jedete, a pogotovo ako imate probleme sa sistemom za varenje.

