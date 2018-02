GODINU DANA POSLE ČUDESNOG OPORAVKA Šešelj: Ja sam dokaz da je rak izlečiv

Dr Vojislav Šešelj, gostujući u emisiji Dr Kurir, otkrio nam je kako se borio s rakom debelog creva i metastazama na jetri koje su mu otkrili u Hagu, ali i to kako je promenom načina ishrane i pažljivim slušanjem i primenom lekarskih saveta uspeo da pobedi ovu opaku bolest.



Sada je potpuno zdrav jer je skener, na sreću, pokazao da nema ni traga od prethodne bolesti. A evo kako je tekao put od njenog otkrivanja do izlečenja...

Srbija ima odlične doktore PRIDRŽAVAJTE SE LEKARSKIH SAVETA

- Mi imamo dobre lekare, koji imaju iskustvo, naše bolnice su solidno opremljene dijagnostičkim sredstvima, u svakom slučaju treba verovati u medicinu, pridržavati se svih lekarskih saveta, ali izlečenju doprinosi i zdrav način ishrane. Važno je da se ljudi bore, da se ne uplaše bolesti. Svi ćemo jednog dana umreti, ali treba voditi računa da se taj dan što više odloži, kaže Šešelj.



Prvi simptomi



Posle pojave krvi u stolici, u zatvoru u Hagu mu godinu dana nisu dozvolili da ode na pregled. Kad su ga poslali da uradi kolonoskopiju, otkriveno je da ima polipe, od kojih su dva probila debelo crevo. Urađen je skener i ustanovljeno je da su zahvaćeni limfni čvorovi. Odmah je izvršena laparoskopska operacija, pri čemu je odstranjen oboleli deo debelog creva i oko 20 limfnih čvorova, a kada je stigao patohistološki nalaz, potvrđeno je da je pet bilo maligno.

- Posle operacije sam išao na hemioterapiju, trajala je tri dana i odlično sam je podneo. Nakon toga su me vratili u zatvorsku bolnicu i stavili u potpunu izolaciju pod izgovorom da mogu ugroziti zdravlje ostalih zatvorenika. Znam da je to bila laž, jer im je cilj bio da me psihički maltretiraju. Zbog toga sam, kad mi je ponovo predloženo, odbio da dalje primam hemioterapiju. Nakon šest meseci, odveden sam na ultrazvučni pregled i dodatno su mi nađene dve promene na jetri. Pošto sam i dalje odbijao hemioterapiju, pozvan je konzilijum lekara iz Beograda, koji se posle pregleda složio s dijagnozom holandskih lekara, koji su mi davali još šest meseci života ukoliko ne pristanem na taj vid lečenja - ispričao je Šešelj.

foto: Printscreen



Lečenje u Srbiji



- Kad sam došao u Srbiju, u Kliničkom centru Vojvodine su mi uradili sve preglede posle kojih sam primio hemioterapiju u šest doza. Nakon izvesnog vremena su urađeni kontrolni pregledi na kojima je ustanovljeno da su se promene sa jetre potpuno povukle, kao i da je debelo crevo sasvim čisto. Odsad je potrebno da na kontrole idem svake treće godine.



Iako pre svega poštuje nauku i medicinu i pridržava se svih lekarskih saveta, usput je tražio i prirodne (alternativne) načine dodatnog lečenja.

- Hranio sam se zdravo, jeo mnogo voća i povrća. Odtad svakog jutra pijem sok od aronije i sveže ceđen sok od mešavine cvekle, peršuna, celera, šargarepe i jabuke. Jedem sezonsko voće sve dok ne dođe vreme smokava. One su rajsko voće, to je čudo jedno koliko je zdrava.



Na pitanje da li misli da je stres uzrok njegove bolesti, Šešelj je odgovorio:

- Trudio sam se u Hagu da drugima izazivam stres, a ne oni meni, ali mislim da je pravi uzrok moje bolesti loša hrana koju smo tamo dobijali. A mogao je to biti i stres, čovek nekad i potiskuje svoja osećanja. Trudio sam se da to sakrijem, nikada nisam dozvoljavao da drugi primete moju patnju - ističe naš sagovornik.



ŠEŠELJEV JELOVNIK I RECEPTI ZA IZLEČENJE

obavezna medicinska terapija svako jutro piti sok od sibirske aronije i sok od mešavine cvekle, peršuna, celera, šargarepe i jabuke razne vrste sezonskog voća sveže smokve obavezno nar - svaki dan po jedan crni i beli luk, kupus, krompir riba, teleće, pileće, pa i svinjsko meso, zabluda je da je nezdravo, ali ne jesti ga svaki dan multivitaminski proizvod („centrum“) vitamin D3, naročito tokom zime G-132, antioksidans kada su mi otkrili tumor, koristio sam vitamin B17, na bazi koncentrata iz semenki kajsije



