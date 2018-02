KURIR NA KLINICI ZA UROLOGIJU VMA: Prave novu bešiku od tankog creva

Ono što je specifično za ovu kuću jeste da se sve, od dijagnostike preko lečenja i operacije, može obaviti na jednom mestu.



To je veoma značajno jer lekar može da prati svog pacijente tokom kompletne faze opravka. Mi smo ovog puta obišli Kliniku za urologiju na Vojnomedicinskoj akademiji, gde se godišnje obavi oko 2.500 operacija.



Razbijanje kamena



Iako na pomen urologa uglavnom pomislimo da je on isključivo lekar za muški deo populacije, to nije tačno. Više od trećine pacijenata su žene. Na ovoj klinici bave se dijagnostikovanjem, hirurškim i konzervativnim lečenjem oboljenja bubrega, mokraćnih puteva, prostate i polnih organa. Naš domaćin bio je doc. dr Vladimir Bančević, urolog, koji je objasnio čitaocima Kurira po čemu je njihova klinika specifična i kakve se operacije ovde obavljaju.

- Najveći broj operacija uradimo na onkološkim pacijentima, a zatim dolaze oni koji imaju kalkuloze (kamen u urinarnom traktu). U okviru naše klinike imamo Centar za kalkulozu, u kome imamo jedan od najsavremenijih ultrazvučnih aparata za razbijanje kamena. Godišnje ovde uradimo između 700 i 1.000 procedura.

ZDRAVI U MLADOSTI, SREĆNI U STAROSTI



1. Sterilitet je u veoma velikom porastu. Danas je procena da oko 20 odsto mladih ne može da se ostvari u ulozi roditelja. Zato je veoma važno da, dok ste mladi i još ne razmišljate o potomstvu, ukoliko ste imali neko rizično seksualno iskustvo, obavezno posetite ginekologa ili urologa.



2. Najčešći tumor kod mladih momaka od 18 do 32 godine jeste tumor testista. On nije bolan, i to je, nažalost, ono što spreči određen procenat muškaraca, uz stid, da dođe kod urologa. Zato pri pojavi bilo kakve otvrdline na testisu hitno posetite lekara jer postoji veliki broj uspešnih načina lečenja.



3. Tumor bubrega se takođe retko otkriva u početnoj fazi jer ni on ne daje nikakve simptome, zato je važan godišnji preventivni ultrazvučni pregled.