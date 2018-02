MEDICINSKO OTKRIĆE STOLEĆA NA TLU JUGOSLAVIJE! ZA PONOS! Vakcinu protiv morbila izmislio Srbin!

Malo ko zna da su prvu vakcinu protiv malih boginja i MMR izumeli naši ljudi, Jugosloveni. Milovan V. Milovanović, Srbin iz Paraćina, i Drago Ikić, Hrvat poreklom iz Foče, napravili su prvu preteču vakcine protiv ove veoma zarazne i smrtonosne bolesti.

foto: Printscreen



Ovo za Kurir tvrdi poznati srpski epidemiolog u penziji dr Radmilo Petrović, koji je radio u Institutu za imunologiju i virusologiju „Torlak“ i imao priliku da se upozna i da sarađuje sa ova dva vrsna stručnjaka.

foto: Shutterstock



Prvu vakcinu nazvao Beograd



- Srbinu iz Paraćina, mikrobiologu Milovanu V. Milanoviću, prvom na svetu uspelo je da virus morbila prilagodi i da ga počne razmnožavati na pilećim embrionima, čime je napravljen i prvi korak u pronalasku vakcine protiv malih boginja. Krajem pedesetih godina on je bio na specijalizaciji u Londonu, početkom šezdesetih uspeo je da napravi i prvu vakcinu protiv morbila, a nazvao ju je „Beograd“ - priča dr Petrović.



Prema njegovim rečima, Milanovićeva vakcina bila je jedna od tri najpopularnije, a poslužila je i za dalja svetska istraživanja.

Sprečava zauške, morbile i rubeole ZAŠTO JE MMR VAKCINA VAŽNA

- MMR je vakcina koja sadrži tri komponente - protiv morbila (malih boginja), mumpsa (zaušaka) i rubeola i jedina je prevencija protiv ovih bolesti.

- Daje se u drugoj godini života i važno je da dete bude potpuno zdravo kad se vakciniše.

- Potrebno je od dve do četiri nedelje da bi počela da deluje.

- Posle jedne doze vakcine imunitet stekne 85% dece uzrasta od devet meseci i 95% dece starije od dvanaest meseci.

- Skoro svi oni koji nisu stekli imunitet posle prve doze razvijaju imunitet posle druge doze vakcine.

- Svako dete bi pred polazak u školu trebalo da dobije revakcinu.



Preteča MMR



- Prvi ogled su 1962. uradili doktor Milanović i pedijatri Instituta za majku i dete, gde je na Novom Beogradu dosta dece primilo tu njegovu vakcinu koja je dala veoma dobre rezultate. Potom je ogled 1963. urađen u Kikindi, a 1965. u Somboru. Međutim, on je prestao sa daljim istraživanjima jer ga je Svetska zdravstvena organizacija nekim drugim povodom angažovala za rad u Americi i još nekim zemljama. On je napravio prvi i najvažniji korak u stvaranju vakcine protiv malih boginja. Napravio je preteču MMR, on je otac te vakcine - navodi naš sagovornik.



Amerikanci preuzeli ideju



On tvrdi da je na ideju da otkrije i napravi MMR došao i Jugosloven Drago Ikić, nekadašnji imunolog i direktor Imunološkog zavoda u Zagrebu.

- Drago je prvi u svetu radio na eksperimentima sa tim virusima da se spoje u jednu vakcinu. Krajem šezdesetih godina pošlo mu je za rukom i napravio je MMR, a posle su, na osnovu njegove ideje, Amerikanci preuzeli to da rade i nastavili sa daljim istraživanjima. Prema tome, začetak prve vakcine na svetu protiv morbila i prvi MMR napravili su naši ljudi iz bivše Jugoslavije - objašnjava dr Petrović i zaključuje:

- Ne zna se da su zapravo Srbi napravili preteču te vakcine i da su naša dva čoveka najzaslužnija za MMR, a mi sada u 21. veku muku mučimo s epidemijom malih boginja. To je jedna velika sramota. Oni su se prvi u svetu angažovali da se otkrije taj lek, a mi smo sada zadnja rupa na svirali.

foto: Printscreen



Biće i do 3.000 obolelih KRIVIČNE PRIJAVE PROTIV POZNATIH LIČNOSTI

Nedavno je grupa od 270 roditelja iz cele Srbije podnela Prvom osnovnom sudu u Beogradu krivičnu prijavu zbog izazivanja panike i nereda protiv 43 osobe koje su protivnici vakcinacije dece. Na toj listi nalaze se i pojedine javne, ali i estradne ličnosti, među kojima su dr Slađana Velkov, Maja Volk i Jelena Karleuša. Dr Radmilo Petrović kaže da ti ljudi treba da budu kažnjeni jer pričaju nešto što ne znaju. - Kako i da ne podnesu tužbu? Ako nešto ne znaju, neka ćute. Treba ih prozvati imenom i prezimenom i staviti na stub srama jer laju i pričaju nešto bez bilo kakve dokumentacije i dokaza. Tako su naneli štetu ovom narodu, a broj obolelih će rasti, doguraće i do 3.000.



Kurir / Mina Branković

Foto: Profimedia, Shutterstock, Printscreen

Kurir

Autor: Foto: Profimedia , Foto: Shutterstock , Foto: Printscreen