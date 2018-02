MISLILI STE DA OVO NE SMETE DA JEDETE? Nutricionisti otkrivaju koja nezdrava hrana je ustvari odlična za zdravlje!

Lekari i nutricionisti imaju "dobre vesti": nijedna hrana nije nezdrava, ako je jedete u umerenim količinama, a ako sebi sve vreme uskraćujete baš sve, možete samo da izazovete kontraefekat.

Željni ste svega, a nikako da smršate. Ipak, nutricionisti nisu iznenađeni kad se ovo dešava jer ako ste stalno "na oprezu" i stalno imate utisak da nečega morate da se oričete da biste dostigli željenu kilažu, to može ozbiljno da naškodi vašem zdravlju, fizičkom i mentalnom. Poenta je u tome da možete da jedete sve što poželite, i da budete zdravi i u formi, a ove "loše" namirnice mogu da vam pomognu u tome.

Viski



Alkoholna pića povećavaju rizik od bolesti jetre i različitih tipova kancera. Ali, ima i studija koje su dokazale da vrlo male količine viskija mogu da budu i korisne za naše opšte zdravstveno stanje.

Viski sadrži visok nivo elagične kiseline, koja je snažan antioksidans i prilično efikasno uništava ćelije koje mogu da izazovu različite bolesti, od bolesti srca do određenih tipova raka.

Osim toga, istraživanje sprovedeno na Harvardskoj školi za javno zdravlje pokazalo je da umerene količine alkohola mogu da povećaju nivo dobrog holesterola u krvi, a to posledično smanjuje rizik od bolesti srca i krvnih sudova. Imajte samo u vidu da se "umerenom konzumacijom alkohola" smatra (do) jedno piće u toku dana za žene i (do) dva za muškarce.

Crna čokolada



Čokolada jeste "greh" kad ste na dijeti, ali ako uzmete u obzir da je tamna čokolada, ona koja sadrži visok procenat kakaoa, bogata moćnim antioksidansima, uključujući i flavanole koji štite od raka, ona vam je jasno zašto i nutricionisti pojedu poneku kockicu u toku dana.

Istraživanje objavljeno 2015. u Britanskom medicinskom žurnalu pokazalo je da osobe koje jedu malo crne čokolade u toku dana imaju za 11 odsto niži rizik od kardiovaskularnih bolesti i za 23 odsto niži rizik od moždanog udara od onih koji nemaju tu naviku.

Krofne



Definitivno su prilično daleko od ideje o "zdravoj hrani", ali jedna s vremena na vreme neće vam naškoditi. Častite se povremeno, tako će vam biti lakše da se kontrolišete i da sprečite prejedanje.

Dugoročno gledano, lakše ćete se pridržavati zdrave, pažljivo izbalansirane ishrane tokom dužeg vremena ako sebi s vremena na vreme dozvolite i malo uživanja.

Pivo



Ovo piće uglavnom svi izbegavamo kad smo na dijeti. Ali, kad se konzumira umereno, pivo je prilično zdravo: spušta krvni pritisak, dobar je izvor vitamina B grupe, B6, B12 i folata koji sprečavaju urođene mane kod novorođenčadi. Umerena konzumacija piva smanjuje rizik od bolesti srca za 30 do 35 odsto.

Crveno meso



Crveno meso povezano je sa povećanjem telesne težine i višim rizikom od raka debelog creva, Alchajmerove bolesti i kardiovaskularnih bolesti. Ali, crveno mese bogato je gvožđen, cinkom, proteinima i vitaminom B12 koji je važan za zdravlje nervnih ćelija i dobru krvnu sliku.

Dakle, čak i ako je vaš izbor generalno belo meso ili riba, povremeno se počastite dobrim odreskom. Studija objavljena 2015. u stručnom žurnalu Nutrition navodi da je 75 grama crvenog mesa u toku dana korisno za srce koliko i ostavljanje cigareta.

