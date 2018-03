UPOZORENJE: Od dugog gledanja televizije možete dobiti tromb

Gledanje serija jednu epizodu za drugom, to jest gledanje televizora čak i po nekoliko sati bez prekida, može biti veoma opasno za vaše zdravlje, pa lekari apeluju na sve ljude koji to svakodnevno rade da je krajnje vreme da nađu drugi hobi.



Venska tromboembolija, to jest krvni ugrušak koji često nastaje u venama nogu, povezan je s dugotrajnim satima provedenim u sedećem položaju.



Može doći i do smrti



On može da „putuje“ i da utiče na cirkulaciju u plućima. Tada dolazi do plućne embolije, stanja kada ugrušak sprečava pluća da uzimaju kiseonik koji im je neophodan. To može da ih ošteti, a može biti i smrtno opasno. Takođe tromb može da se stvori i u arterijama i da ode do mozga, što za posledicu može da ima moždani udar.



I fizički aktivni mogu da obole



Nedavno istraživanje u Minesoti obuhvatilo je veliki broj ljudi koji su praćeni pune 24 godine a povezuje ih dugotrajno gledanje TV programa i pojave venske tromboembolije.



Voditelj studije dr Jasuhiko Kubota kaže da štetan uticaj dugotrajnog gledanja u ekran televizora, ali i kompjutera, ostaje nepromenjen čak i ako se osoba inače tokom dana dosta kreće jer se sedenjem usporavaju sv procesi u organizmu, krv ne protiče krvnim sudovima kako bi trebalo i tu dolazi do velikog problema.

- Ljudi moraju da znaju da je predugo sedenje pogubno po zdravlje, i što pre to shvatite, produžićete sebi život - kaže Kubota.

foto: Shutterstock

PREPOZNAJTE SIMPTOME



Poželjno je da znate da prepoznate šest znakova upozorenja koji upućuju na stvaranje tromba, jer oni mogu da budu vrlo slabi i lako se previde, pa se desi da, dok odete kod lekara, već bude kasno.



1. OTICANJE JEDNOG EKSTREMITETA



Naduvena noga ili ruka je jedan od najčešćih znakova tromba. Krvni ugrušak blokira normalan protok krvi u nogama, pa se krv nakuplja oko tromba uzrokujući otoke.



Otoke na nogama je lako uočiti kada dugo mirujete ili nakon letenja avionom, ali posebnu pažnju obratite na otok koji se pojavio brzo, naročito ako se uz njega javlja i bol.



2. KRATAK DAH ILI TRKAČKO SRCE



Krvni ugrušak u plućima usporava protok kiseonika, a kada je nivo kiseonika nizak, srce pokušava to da nadoknadi tako što ubrzava rad, to jest puls. Ako osećate treperenje u grudima i imate problema da udahnete duboko, može biti da vam telo šalje upozorenje da imate krvni ugrušak u plućima. Takođe, možete da osetite vrtoglavicu ili se onesvestite. Potražite pomoć lekara, naročito ako simptomi dođu iznenada.

foto: Shutterstock



3. BOL U GRUDIMA



Kad se pojavi bol u grudima, većina ljudi pomisli na srčani udar, ali to zapravo može da bude i simptom plućne embolije. Oba stanja imaju slične simptome, ali je bol kod plućne embolije oštriji, probadajući i pojačava se s dubokim udahom. S druge strane, bol koji najavljuje srčani udar često uključuje i bol u ramenima, vilici i vratu. U bilo kojem od ova dva slučaja, obavezno pozovite Hitnu pomoć!

4. BOL U RUCI ILI NOZI



Tromb obično dolazi zajedno sa simptomima poput otoka i crvenila, ali nekada oni izostanu. Nažalost, bol koji je uzrokovan krvnim ugruškom lako se zameni grčem u mišiću ili istegnućem, zbog čega on često ne bude dijagnostikovan i može da izazove opasne posledice.

Bol usled tromba uglavnom se javlja dok hodate ili kada istegnete stopalo ka gore. Ako imate grčeve u mišićima koje ne možete da opustite, a uz to je i koža u tom delu topla i drugačije boje, što pre idite kod lekara.

foto: Shutterstock



5. CRVENE PRUGE NA KOŽI



Iako je istina da su čak i modrice vrsta krvnog ugruška, to nije razlog za paniku. Modrice menjaju boju, a kod tromba je to obično samo crvena boja, i to u prugama, na mestu gde se nalaze vene. Takođe, ruka ili noga su vruće na dodir.



6. NEOBJAŠNJIV KAŠALJ



Ako ne možete da prestanete da kašljete, a usput imate i kratak dah, visok puls ili bol u grudima, moguće je da je u pitanju plućna embolija. - Kašalj je suv, ali ljudi ponekad iskašljavaju krv i sluz - otkriva Navaro. Ako sumnjate da je ovo slučaj kod vas, hitno idite kod lekara.

Kurir

Autor: Kurir