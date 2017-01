Doktor kategorično tvrdi i nudi lek: Kad imate dovoljno ovog vitamina, ne možete da dobijete rak!

Rak je postao toliko rasprostranjena bolest, koja više nije rezervisana samo za starije ljude, već od njega masovno oboljevaju mlade osobe, pa čak i bebe, piše Stil.



Jedini dostupan zvanični lek jeste hemioterapija, koju mnogi medicinski stručnjaci nazivaju i "otrovom koji leči", jer pored kancerogenih, ubija i zdrave ćelije i tako uništava imuni sistem.



Međutim, jedan lekar kategorično tvrdi da rak nije ništa drugo nego nedostatak vitamina B17!



Naime, on poredi rak sa skorbutom - stanjem koje izaziva oticanje tkiva, kao i promene na koži, zglobovima i vezivnom tkivu. Verovalo se da je ovo bolest, sve dok nije otkriveno da su sve ovo simptomi nedostatka vitamina C.



U pitanju je doktor Harold V. Maner (Harold W. Manner), profesor biologije i načelnik biološkog odeljenja na Univerzitetu Lajola u Čikagu.



"Oni koji boluju od raka treba prvo da znaju šta je rak. Ne paničite. Istražite svoje zdravlje. Kao što niko ne umire od skorbuta, ne možete ni od nedostatka vitamina B17", tvrdi on.



Saveti doktora Manera za lečenje kancera



Doktor Maner veruje da je, pošto je po njegovom mišljenju u pitanju samo težak nedostatak vitamina B17, za lečenje i prevenciju raka sasvim dovoljno da svakog dana pojedete 15 do 20 jezgra iz koštice kajsija. Naime, on smatra da je lek za rak leatril, jedinjenje koje se ekstrahuje iz amigdalina - poznatijeg i kao vitamin B17.



Takođe, on savetuje da treba da jedete klice pšenice, za koje se veruje da su čudesni lek koji sprečava i leči rak. Bogate su tečnim kiseonikom i leatrilom. Ove supstance ima i u košticama jabuka.



U svojoj knjizi pod nazivom "Smrt kancera", dr Maner tvrdi da je procenat izlečenja raka pomoću leatrila viša od 90 odsto, piše Urbanatural.in. Ujedno navodi i listu namirnica bogatih vitaminom B17 i tvrdi da ako ga budete redovno unosili u dovoljnim količinama, nikada nećete morati da brinete da li ćete dobiti ovu opaku bolest.jabuke, kajsije, breskve, kruške i suve šljive (najbolji izvor amigdalina)kukuruz, pasulj, klice sočiva, grašak, pasulj sorte Lima, boranijaGorki badem (najbogatiji prirodni izvor B17), australijski (makadamski) orah, indijski badem

crni dud, borovnica, aronija, kupine, maline i jagodesusam i laneno seme, ovseni griz, ječam, tamni pirinač, pšenični griz, proso, raž, heljda, šećerna trskaVitamin B17 može se naći i u pivskom kvascu i mesu bundeve.Doktor upozorava na još jedan važan faktor rizika - hemikalije koje dospevaju u organizam putem hrane.Obavezno vodite računa da dobro isprete ruke nakon pranja, kao i sudove nakon što ih operete tečnošću. Ako vam na posuđu ostanu tragovi hemikalija, kada na njega stavite vruću hranu ili piće, oni će upiti otrove u sebe i završiće u vašem telu.Što se tiče uklanjaja otrova sa voća i povrća, Maner savetuje da istrljate koru solju i isperete vodom.

