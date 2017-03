ISPLAZI JEZIK I SAZNAJ SVE O TELU: Od toga ti zavisi život a evo kako da PREPOZNAŠ opasne simptome

Kad isplazite jezik, bitno je proveriti da li je jezik ravan, odnosno ne bi se smeo spontano zakretati na jednu stranu i ne biste smeli osetiti neprijatan miris niti osećati neprijatan ukus u ustima. To su osnovna pravila tradicionalne kineske medicine koja pregled jezika koristi tek kao jednu od metoda za dijagnostiku stanja organizma i pojedinih organa.



Tako se jezik deli na tri dela, pri čemu vršak jezika predstavlja gornji deo tela, a zadnji deo jezika donji deo. Kad bismo jezik podelili na pola (po dužini), linija koja ga preseca na levu i desnu stranu predstavlja kičmu, dok su organi raspoređeni onako kako su inače raspoređeni na telu, objasnio je doktor Jing Dong Kuian, terapeut tradicionalne kineske medicine, u kojem se bave programima za poboljšanje i unapređenje zdravlja.



Zona srca nalazi se otprilike na jednoj trećini od vrha jezika, a pluća sa svake strane srca. Zatim ispod srca po liniji kičme sledi želudac, pa pankreas, s jetrom i slezine sa strane, pa creva i bubrezi. Na sličan način deli se i šarenica oka, horizontalno na tri zone, od kojih svaka predstavlja po jednu zonu na telu koje smo podelili horizontalno.

Gornja trećina oka predstavlja odraz stanja glave i gornjeg dela tela, uključivo i ramena, srednja srednjeg dela tela, uključivo organe u tom delu tela, a donja polne organe i noge.



Opet, slično se deli i pulsna zona, na unutrašnjem delu ruke malo iznad dlana. To je mesto gde su najjači otkucaji srca, na kojemu vešti praktičari kineske medicine prstima na osnovu otkucaja srca mogu odrediti eventualne promene u energiji pojedinih organa, no radi se i uz pomoć pulsogram-senzora koji je povezan sa računarom i koji terapeut lagano pomera preko tri tačke na arteriji na zapešcu kako bi snimio otkucaje pulsa, na osnovu kojih računar očitava rezultate.



Prema rečima pulsne dijagnostičarke Slavice Šajatović, na osnovu tih rezultata može se "iščitati" niz informacija o stanju energije pojedinih organa u telu i njihove neravnoteže, a to terapeutu omogućava da proceni da li postoji u nekom delu tela zdravstveni problem na koji bi se trebalo koncentrisati.

Terapeut iz stanja energije pojedinih organa može proceniti kakvi se procesi odvijaju u telu (postoji li prevelika kiselost ili upala u pojedinom delu tela) i koje karakterne osobine preovlađuju u čoveku te možda predstavljaju problem u komunikaciji i životu.

"Uz informacije o zdravlju koje se mogu "pročitati" i na licu osobe te nekoliko dodatnih informacija - na primer da li je osoba pušač, kad jede i koliko često te koju hranu pretežno jede - mogu se dati i neke preporuke o tome kako poraditi na tome da ponovo uspostavimo ravnotežu u organizmu", rekla je Slavica Šajatović.Kako tradicionalna kineska medicina smatra da ravnoteža organizma u velikoj meri zavisi o onome što unosimo u organizam, uz preporuku za meditacije ili vežbe disanja te kratke šetnje, one koji imaju izraziti manjak energije iznenadiće da, uz relativno male promene u načinu ishrane i neke dodatke ishrani (vitamine i minerale), odnosno čajeve, mogu napraviti vrlo značajan pomak i unaprediti zdravlje."Često je dovoljno drugačije rasporediti obroke ili da u samo dva obroka u danu koristite namirnice koje su korisne vašem telu pa da napredak već za mesec dana bude značajan. Najčešće su dovoljna tri meseca da čovek koji je imao hronični manjak energije ponovo uspostavi ravnotežu i - što je vrlo važno - nauči kako si sam ubuduće može pomoći kad oseti da se ta ravnoteža narušava", rekao je naša sagovornica.

Proverite koje vam namirnice donose snagu

"Postoji vrlo jednostavan test na osnovu koga sami možemo proveriti donose li nam neke namirnice korist. Uzmitenamirnicu koju želite proveriti u nedominantnu ruku (dešnjaci u levu, levaci u desnu), pa je stavite na pupak i pokrijte rukom. Drugu ruku ispružite prema ravno napred. Neka partner stane iza vas i jednom rukom pritisne vaša leđa u ravni pupka, a drugom pritišće vašu ispruženu ruku prema dole. Koristite namirnice kod kojih ruku uspete zadržati u što višem položaju, a smanjite unos onih kod kojih je vašu ruku lako spustiti jer one ne daju snagu", pojašnjava naša sagovornica Slavica Šajatović.

Ispred ogledala: Šta vam govori vaš jezik

Kod pregleda jezik podelite na pet zona, koje kineska medicina suprotnom povezuje sa pet elemenata. Vrh jezika povezuje se sa elementom vatre, iza njega je element metala, sa desne i leve strane drvo. U centru jezika prema nazad je element zemlje, dok se zadnji deo jezika povezuje sa vodom. Gledano na taj način lakše ćete uočiti promene na pojedinom delu jezika i povezati ih sa pripadajućim delom tela. Središnja linija uzduž jezika predstavlja kičmu. Obratite pažnju na zadebljanja ili otečenost, na promenu boje i gustinu pljuvačke na jeziku, zatim na vlažnost, odnosno ispucanost površine jezika i slično.

Na što upućuje koja zona jezika?



Vatra - kardiovaskularni sistem

Ovo područje odgovara srcu i tankom crevu, a to uključuje zdravlje srca, ali i emocije te fizičko zdravlje. Crvena boja ili crvena tačkica na vrhu jezika znak su stresa i anksioznosti. Uopšteno, tamnija crvena boja tog dela jezika upućuje na toplotu, odnosno hiperaktivnost srca zbog stresa i napetosti. Smeđa naslaga na vrhu jezika upućuje na upalu pluća. Kvržice na vrhu jezika upućuju na bronhitis ili probleme sa disajnim organima.

Bočne strane jezika: Drvo - jetra

Tragovi zuba na bočnim stranama jezika obično predstavljaju ustajalu energiju u jetri. Ako se u ovom području pronađu sivo-plave nijanse, mogući su problemi sa jetrom. Tamnije mrlje mogu upućivati i na ozbiljnije probleme. Oštećenost rubova jezika upućuje takođe na toksične materije u jetri i bubrezima.

Duž jezika i iza vrha: Metal - disajni i imunološki sistem

Ako je ovo područje crvenkasto ili se pojave crvene tačkice, to može da vodi na respiratorne infekcije. Ako je to područje bledo, to može da odražava oslabili imunološki sistem. Tragovi zuba na ovom području karakter su nedostatka nutrijenata i slabe slezine.

Centar jezika: Zemlja - digestivni sistem

To je područje želuca, slezine i pankreasa. Suptilne promene na tom delu jezika upućuju na probavne probleme čiji se simptomi možda još nisu ni pokazali. Kod ljudi koji pate od refluksa na tom se području može pojaviti crvenilo sa žućkastim premazom. Usek na sredini jezika siguran je znak da je jezik slab i probava nije dobra. To može biti i znak nedostatka hranljivih sastojaka, zbog čega osoba nema dovoljno energije tokom dana.

Zadnji deo jezika: Voda - bubrezi i bešika

Ovo područje odražava mnoge telesne funkcije, no glavni organi koji se ovde odražavaju su bubrezi te mehur, hormonalnisistem i polne žlezde. Debeli žuti premaz u središtu jezika može biti znak moguće infekcije bešike.

Linija koja razdvaja jezik: kičma

Ako je linija koja razdvaja jezik ispucana u centralnom delu - to bi moglo upućivati na problem s kičmom. Zavisno o tome u kojem se delu pojavljuju pukotine te linije, određuje se deo kičme sa kojim ima problema.

Boja

Normalan jezik je ružičast. Svetlija boja, od svijetloružičaste do bele, upućuje na nizak nivo energije i funkcije organa te može biti znak anemije. Tamniji jezik, u rasponu od svijetlosive do ljubičaste, upućuje na povećanu toplotu u telu koja je često znak upale, infekcije ili hiperaktivnosti organa. Jezik modroljubičaste boje upućuje na probleme sa srcem.

Premaz: premaz na jeziku trebalo bi biti beli, providan i ne preterano gust. Jako gusta sluz često je znak neravnoteže u probavnom sistemu. Debeo sloj pljuvačke na jeziku znak je slabijeg imuniteta i može da vodi na gljivičnu infekciju. Ako je žute boje, upućuje na infekcije ili upale u telu te na moguće probleme sa želucom i jetrom, kao i nadutost. Debeli žuti sloj na jeziku znači probleme sa crevima. Ako su naslage na zadnjem delu jezika, obratite pažnju na debelo crevo. Beli sloj na jeziku upućuje na prehladu, kašalj, bronhitis, neuralgiju te grlobolju.

Vlažnost: Suvoća jezika i udubljenja na površini mogu biti znak toplote u telu, koja je uvek signal upala. Izrazito suvi jezik upućuje na vrlo teške poremećaje energije. Suve i ispucale zone upućuju na probleme sa određenim delovima tela. Ako je ceo jezik ispucan, to upozorava na prethodnu izloženost stresu ili život u siromaštvu punom briga.

Otečenost: Debeo i otečen jezik može da vodi na probleme sa zadržavanjem vode ili neki problem sa limfom. Natečeni jezik može upozoravati i na gljivice te nedostatak korisnih bakterija.



Pokretljivost: Mlitav jezik znak je jako teške bolesti. Ako se jezik nevoljno okreće na jednu stranu, to upozorava na probleme sa jetrom. Ako jezik koji je osoba isplazila nevoljno drhti, to upućuje na duboki strah, velike brige i teskobu, ali može biti i znak bronhitisa ili problema sa disajnim organima.



Ako su bradavice na jeziku ispupčene, a jezik suv i grub na dodir, reč je o infekciji.



Tragovi zuba, pruge: Jezik na kojem su vidljivi tragovi zuba karakter je slabosti slezine. Bilo kakve pruge i crte na jeziku upućuju na oštećeni nervni sistem.



Ispucanost: Može upućivati na problem apsorpcije vitamina i minerala, posebno vitamina B6, koji je odgovoran za nedostatak energije.



Bol: Uopšteno bolan jezik upućuje na nedostatak gvožđa u organizmu, vitamina B6, a to se može nadomestiti čajem od koprive.



Pečenje jezika: Mogući problemi sa stomakom zbog nedostatka želudačnih sokova.

