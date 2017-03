OPASNE KREME ZA TELO: Pazite! Ljudi su GORELI u krevetu zbog njih!

Nanošenje određenih krema na telo pre odlaska u krevet može dovesti do smrti ako dođe do požara, pokazala je to istraga provedena u Velikoj Britaniji kojom je potvrđeno 37 smrtnih slučajeva od 2010. godine.

Radi se o kremama koje se obično koriste kod ekcema i drugih kožnih bolesti, a koje sadrže veliku količinu parafina.

Nakon nanošenja na telo i odlaska na spavanje taj parafin se nagomilava u posteljini i ona postaje lako zapaljiva. Jedna od žrtava bio je i 63-godišnji Kristofer koji je poginuo 2015. nakon što mu je upaljač došao u kontakt sa posteljinom. On je koristio dermatološku kremu naziva E45.

Istragom je utvrđeno da mu je posteljina bila puna spomenute kreme, a patolog je bio toliko šokiran onim što je video u ovom slučaju da je poslao dopis proizvođaču s molbom da na pakovanje stave upozorenje. Proizvođač je pristao na to.

U drugom slučaju žrtva je bio 84-godišnji starac Džon Hils iz staračkog doma. Njegova odeća je buknula nakon što mu je na nju ispala lula. On je koristio kremu koja kao i E45 sadrži veliku količinu parafina.

Stradao je i Filip Ho kog je zapalio žar cigarete. On je takvu kremu upotrebljavao zbog psorijaze Oko 90 posto tela bilo mu je opečeno. Umro je vrlo brzo nakon dolaska u bolnicu.

I vatrogasci su šokirani

"U četiri od posljednjih šest smrtnih slučajeva kojima sam lično prisustvovao, krema je imala uticaj na širenje plamena i brzinu kojom se to odvijalo. Same kreme nisu opasne, ali postaju opasne kada se spoje s drugim stvarima", rekao je Daren Munro, zapovednik vatrogasne službe.

