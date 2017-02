ČUVAJTE SE! OVO SU 7 NAJSTRAŠNIJIH BOLESTI: Lekari su pred njima često nemoćni!

Ove bolesti obično su vrlo fatalne, ali su najčešće i retke, osim kod epidemija kao što je to bio slučaj sa ebolom 2014. u Zapadnoj Africi.

Ali među njima ima i čestih bolesti poput gripa i upale pluća koje danas većina ljudi uspešno preboli, ali koje mogu biti opasne po život ako postoje druge komplikacije poput hroničnih bolesti i generalno narušenog imuniteta.

Ovo je 7 najstrašnijih bolesti prema odabiru portala "Qualiti Health"

1. Ebola

Lako se prenosi telesnim tečnostima, a simptomi su groznica, bolovi u mišićima, glavobolja, bolovi u grlu, a posle povraćanje, proliv i osip. Bila je fatalna u 50 odsto slučajeva u Africi kada je došlo do epidemije pre nekoliko godina.

Reč je o hemoragijskoj bolesti koja se u poodmaklom stadijumu manifestuje krvarenjem iz usta, očiju, uha, nosa i rektuma.

Može doći i do zastoja organa. Zasad nema leka, iako su neki eksperimentalni lekovi bili efikasni. Pacijentima se daje puno tečnosti i transfuzija krvi. Oni koji prežive pate od dugotrajnih posledica i komplikacija.

Ebola se širi i preko zaraženog mesa i kroz kontakt sa telesnim tečnostima zaraženih životinja i ljudi.

2. Ameba koja jede mozak

Reč je o mikroskopski malom organizmu koji živi uglavnom u stajaćim vodama, kao što su jezera, lokve, loše održavanim bazenima za kupanje sa malo hlora te toplim otpadnim vodama iz fabrika i u tlu. Nakon udisanja inficirane vode, ameba ulazi u nervni sistem i "spaja se" na živce.

Potom se seli u nosni živac u prednjem mozgu gde se hrani nervnim tkivom i množi. Nakon što pojede veći deo živca za njuh, infekcija se širi velikom brzinom na ostatak mozga. Rezultat je primaran amebni meningoencefalitis, odnosno gnojna upala mozga.

Ova infekcija doslovno uništava mozak. Izaziva ukočenost vrata, glavobolju, groznicu i halucinacije. Već par dana nakon infekcije može doći do smrti, a ona obično nastupa oko 14 dana nakon zaraze zbog srčane respiratornog sistema. Iako zvuči grozno, vrlo je retka i svetu je do sada zabeleženo oko 300 slučajeva do 2008 godine.

3. Bakterija koja se hrani ljudskim mesom

Bakterija ulazi u telo kroz ranu i širi se. Infekcija stvara toksine koji razaraju tkivo i pri tom uzrokuju ekstremno jaku bol, oticanje i promenu boje kože. Ako se ne leči odmah jakim antibioticima, pacijenti mogu izgubiti ekstremitete pa i umreti.

Izaziva je opasan soj streptokoka grupe A. Koža poprima ljubičastu boju i mogu se razviti veliki mehuri ispunjeni tečnošću i gangrenom. Osim uz antibiotike, lečenje često podrazumeva i hirurško odstranjenje odumrlog tkiva.

Smrtnost je oko 30 odsto.

4. Sindrom zaključanog čoveka

Ljudi sa ovom bolešću su potpuno svesni svega ali ne mogu se pomeriti niti ispustiti ikakav zvuk. Ne mogu da pomeraju donji deo lica, ne mogu ni da žvaću, ni da gutaju. Mogu eventualno da komuniciraju treptanjem. Ovo stanje najčešće se događa nakon moždanog udara, krvnog ugruška, teške traume, tumora ili opasne infekcije.

Vrlo je retka pojava, ali smrtnost je visoka i često bolesnici umiru unutar mesec dana. Delimičan ili potpun oporavak moguć je s vremenom, ali samo u određenim slučajevima kada je uzrok reverzibilan. Postoje primeri i kada su ljudi sa ovim sindromom preživeli 18 godina.

5. Grip

Iako o gripu ne razmišljamo kao o smrtonosnoj bolesti, Španski grip koji je harao od 1918. do 1920. odneo je između 50 i 100 miliona života u celom svetu (procene su različite). Zarazio je trećinu stanovništva, a uzrokovao ju je podtip ptičjeg gripa H1N1.

I danas grip nastupa naglo, s visokom temperaturom, bolovima u kostima i opštom malaksalošću. Obično traje dve do tri nedelje i većina ljudi je preboli bez velikih komplikacija.

Ali grip i danas izaziva veliki broj smrti.

Svake godine od njega umre 250.000 do 500.000 ljudi. Obično od njega umiru ljudi kompromitovanog imuniteta, poput hroničnih bolesnika, male dece i starijih osoba. U severnoj i južnoj hemisferi sezona gripa obično se javlja zimi, dok je na ekvatorskom području moguć u bilo koje doba godine.

6. Upala pluća

Nekad je bila izrazito smrtonosna, ali u današnje vreme je izlečiva antibioticima. Posebno je opasna za starije i sve one koji već pate od neke bolesti. Uzrokuju je virusi, bakterije, gljivice i drugi organizmi koji prodru do pluća usled čega alveole otiču pa plućni bolesnici počnu teško da kašlju, proizvode gustu sluz, disanje im postane kratko i ubrzano, a prati je i temperatura.

Vakcina protiv gripa obično je dobra preventiva jer je grip najčešći uzrok upale pluća. Od upale pluća godišnje umre oko 1,1 milion dece. U SAD je 2014. bila na visokom sedmom mestu iako je upala pluća češća u nerazvijenim zemljama južne hemisfere, pogotovo u subsaharskoj Africi nego u razvijenim zemljama severne hemisfere.



7. Besnilo

Ako vas slučajno ugrize životinja koja se čudno ponaša, nemojte se igrati s tim i odmah idite kod lekara. Ako dobijete potrebne injekcije brzo nakon ugriza imate šanse da sprečite bolest uz redovno čišćenje rane. Ali ako se ne vakcinišete, besnilo je gotovo uvek fatalno sa katastrofalnim simptomima koji uključuju delirijum, halucinacije.

Besnilo je zapravo virusni encefalitis koji se prenosi pljuvačkom zaraženih šišmiša, rakuna, lisica ili drugih sisara. Prvobitni simptomi su depresija i povišena temperatura. Virus besnila napada mozak i kičmenu moždinu uzrokujući raširenu upalu mozga i moždine.

(24sata.hr)

