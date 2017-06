NEVEROVATNA SUDBINA: Doris ceo život živi sa pogrešnim roditeljima, evo kako je otkrila!

Doris Grunvald, rođena 1991. godine, je sasvim slučajno posle 22 godine i jednog rutinske krvne analize saznala da nije dete roditelja koji su je odgajali. Ona je lekarskom greškom zamenjena u porodilištu u Gracu.

Sve je počelo tako što je žena koja je odgajila, Evelin Grunvald završila u bolnici u 37. nedelji trudnoće zbog visokog pritiska.

Lekari su sumnjali na trovanje, pa su je prebacili u bolnicu u Grac.

"Beba je bila premalena i morala sam da ostanem. Porodili su me carskim rezom. Dete je bilo potpuno zdravo", kazala je Evelin koja pamti lekarove reči posle porođaja: "Čestitam, dobili ste devojčicu. Suprug i ja nismo hteli da znamo pol deteta pre porođaja. Sledeg dana niko mi nije doneo dete. Ja sam morala da ležim jer sam se oporavljala. Videla sam bebu tek uveče, kad mi ju je donio suprug".

Majka kaže da je bila ubeđena da njena ćerka ima A negativnu grupu i sa godinama, kako je rasla, nije to proveravala. Samo joj je kasnije rekla da treba da daje krv, jer je to plemenito.

Doris je to i uradila jednog dana.

"Posle prvog testa mislili smo da je reč o grešci. Ponovili smo analizu. Suprug i ja smo tada shvatili da Doris nije naše dete", opisuje Evelin dodajući da im se u tom času srušio svet.

"Bio je to pravi šok za nas, ali znali smo od početka da nas ništa ne može razdvojiti, da ćemo zauvek biti majka i ćerka", kazala je Evelin. Doris je u početku bila zbunjena. Brat i roditelji nisu su promenili, stalno su joj ponavljali da je ona njihova, ali ona je počela da se menja.

Zamišljena je i sada želi da upozna svoju biološku majku. Bolnica veruje da je žrtva zamene moglo da bude 200 majki.

Do sada je 28 žena dobrovoljno dalo krv na DNK analizu.

Još nije poznato kako je došlo do zamene beba. Uprava bolnice je tvrdila da je do zamene možda došlo kad su majke napustile porodilište. Sud je tu tvrdnju odbio i utvrdio da je do greške došlo u okviru 20 sati, kada se majka oporavljala od carskog reza. Po 30.000 eura odštete dobile su Doris i Evelin, a deo je pripao i Evelininom suprugu.

