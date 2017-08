POSTOJI 5 ZNAKOVA: Proverite da li ste već bili na zemlji u prošlim životima!

Verovanje u reinkarnaciju počelo je pre 3 000 godina. Ljudi iz različitih kultura veruju da smo svi proživeli nekoliko prošlih života. Postoji pet znakova, prema tim predanjima, koji pokazuju da ste imali jedan ili više prošlih života.

1. Uporni snovi



Ljudi znaju imati snažne snove i kroz njih pristupaju svojim osećajima kojih u budnom stanju nisu svesni. Jeste li ikada imali san iz detinjstva koji kao da je zaglavio u vašoj glavi i stalno ga sanjate? To su zapravo sećanja, ponekad i neugodna. Sve to ukazuje da postoje nerešene okolnosti iz prošlog života, a koje bi trebali rešiti u ovom životu.



2. "Deža vu" iskustvo



Skoro svako je doživeo "deža vu" (već viđeno) u nekom periodu života. To je taj čudan osećaj da smo nešto iskusili ranije ili proživeli u prošlom životu. I dok neki tvrde da je u pitanju neurološka disonanca (nesklad), drugi veruju da je to pokazatelj kako postoje druge dimenzije, odnosno paralelnog sveta svemir. Ali, to su zapravo sećanja iz prošlog života koja vam se vraćaju.

foto: Profimedia

3. Strahovi i fobije



Mnogi ljudi se boje nekih stvari, a da sami sebi ne mogu konkretno da objasne zašto. Mnogi veruju kako se fobije mogu razviti iz događaja proživljenih u prošlom životu, bilo da se to tada odigravalo u detinjstvu ili odrasloj dobi. Ukoliko neki strah ne možete objasniti iskustvom iz ovog života, vrlo je verovatno da se radi o neugodnom iskustvu iz prošlog života koje se u sadašnjem životu manifestuje kao fobija.



4. Neobjašnjiva sećanja



Sećanja koja nikako ne možete da objasnite, a nemaju veze s ovim životom, definitivno su pokazatelj prošlog života. Mnogo je slučajeva dece koja su imala vrlo realistična i precizna sećanja onoga što im se dogodilo u prošlom životu.



5. Sklonost određenoj kulturi



Ako vas snažno privlači određeno istorijsko razdoblje ili neka kultura, moguće je da se radi o nečemu što ste iskusili u prošlom životu - živeli ste u tom periodu ili pripadali toj kulturi. Na primer, možda vas snažno privlači indijska kultura i sve vezano za tu zemlju - to može biti znak da ste nekada tamo i živeli.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/Conscious Reminder, Foto: Profimedia)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Duh ubijenog dečaka pojavio se na mestu ubistva